Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних міні часів Другої світової війни





Про це повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Волинській області Володимир Нестеров, - пише



Про знахідку рятувальників сповістили місцеві жителі. На місце виїхав піротехнічний підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька.



"Вибухонебезпечні предмети пролежали тривалий час в землі, і можливо не пряму, але загрозу становлять. Поруч знаходиться поле, і міг транспорт наїхати чи сільськогосподарська техніка", — сказав речник.



Під час проведення робіт рятувальники вилучили міни калібру 120 мм, а також очистили 400 метрів квадратних території навколо знайдених боєприпасів. Усі предмети транспортували та знищили на спеціальному підривному майданчику.



Загалом від початку 2025 року фахівці Служби порятунку виявили та знищили на території Волинської області 22 вибухонебезпечні предмети, додав Володимир Нестеров.



У ДСНС також нагадали: у разі виявлення предметів, схожих за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, потрібно повідомили про це рятувальників за номером 101. Їх не можна брати руками, переміщувати або розбирати самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сапери знищили 8 мінометних мін періоду Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети виявили на території села Глинянка Ковельського району.Про це повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Волинській області, - пише Суспільне Про знахідку рятувальників сповістили місцеві жителі. На місце виїхав піротехнічний підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька."Вибухонебезпечні предмети пролежали тривалий час в землі, і можливо не пряму, але загрозу становлять. Поруч знаходиться поле, і міг транспорт наїхати чи сільськогосподарська техніка", — сказав речник.Під час проведення робіт рятувальники вилучили міни калібру 120 мм, а також очистили 400 метрів квадратних території навколо знайдених боєприпасів. Усі предмети транспортували та знищили на спеціальному підривному майданчику.Загалом від початку 2025 року фахівці Служби порятунку виявили та знищили на території Волинської області 22 вибухонебезпечні предмети, додав Володимир Нестеров.У ДСНС також нагадали: у разі виявлення предметів, схожих за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, потрібно повідомили про це рятувальників за номером 101. Їх не можна брати руками, переміщувати або розбирати самостійно.

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