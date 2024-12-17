На фронті загинув Василь Ратушний

Василь Ратушний – син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 2022 році відомого активіста Романа Ратушного.



Про це повідомила мати загиблого воїна, пише



"27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", - йдеться в повідомленні.



Василь Ратушний був учасником Революції Гідності.



9 червня 2022 року у бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 лютого на фронті загинув– син письменниціта брат загиблого у 2022 році відомого активістаПро це повідомила мати загиблого воїна, пише Українська правда "27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", - йдеться в повідомленні.Василь Ратушний був учасником Революції Гідності.9 червня 2022 року у бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний.

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