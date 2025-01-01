Уночі росія атакувала Україну 208 дронами

Уночі росія атакувала Україну 208 дронами
У ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну 208-ма ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 107 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

97 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

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Теги: Україна, росія, війна
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