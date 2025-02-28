В ОП розкрили деталі візиту Зеленського у США

Володимира Зеленського до Сполучених Штатів 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з Дональдом Трампом, повідомили в Офісі президента України.



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Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.



Після того він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.



На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.



Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.



Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.



У четвер 27 лютого, напередодні зустрічі, Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.



Також він заявив, що довго знає правителя Росії і не вірить, що той порушить мирну угоду про припинення російсько-української війни, коли вона буде укладена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Візит президентадо Сполучених Штатів 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з, повідомили в Офісі президента України.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ОП.Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.Після того він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.У четвер 27 лютого, напередодні зустрічі, Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.Також він заявив, що довго знає правителя Росії і не вірить, що той порушить мирну угоду про припинення російсько-української війни, коли вона буде укладена.

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