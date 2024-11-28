У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі

Романа Гаврилюка.



Це черговий мурал з проєкту «Люди міста», розповів луцький художник Юрій Чайка у коментарі



«Це була ідея його друзів, а також департаменту молоді та спорту», — каже художник.



Роман Гаврилюк — тренер, майстер спорту України з легкої атлетики, загиблий військовослужбовець-розвідник. У травні минулого року російська група ДРГ застрелила чоловіка у спину. Це сталося на Луганщині. У Романа залишилася дружина та двоє доньок.



Місце розташування муралу погоджували з дружиною Романа Гаврилюка. Також був варіант розмістити стінопис на спортивній школі.



Виходить, що люди бігатимуть проти годинникової стрілки, якраз йому назустріч. І з автівок з вулиці Шопена мурал також будуть бачити.



До кінця тижня Юрій має роботу завершити, якщо не завадять погодні умови.

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