У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі

У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі
На будівлі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Сергія Тимошенка з’явиться новий мурал. Там зобразять тренера Романа Гаврилюка.

Це черговий мурал з проєкту «Люди міста», розповів луцький художник Юрій Чайка у коментарі misto.media. Зобразити Романа запропонували лучани.

«Це була ідея його друзів, а також департаменту молоді та спорту», — каже художник.

Роман Гаврилюк — тренер, майстер спорту України з легкої атлетики, загиблий військовослужбовець-розвідник. У травні минулого року російська група ДРГ застрелила чоловіка у спину. Це сталося на Луганщині. У Романа залишилася дружина та двоє доньок.

Місце розташування муралу погоджували з дружиною Романа Гаврилюка. Також був варіант розмістити стінопис на спортивній школі.

Виходить, що люди бігатимуть проти годинникової стрілки, якраз йому назустріч. І з автівок з вулиці Шопена мурал також будуть бачити.

До кінця тижня Юрій має роботу завершити, якщо не завадять погодні умови.

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Теги: Луцьк, тренер, мурал
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