У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі
Сьогодні, 11:05
На будівлі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Сергія Тимошенка з’явиться новий мурал. Там зобразять тренера Романа Гаврилюка.
Це черговий мурал з проєкту «Люди міста», розповів луцький художник Юрій Чайка у коментарі misto.media. Зобразити Романа запропонували лучани.
«Це була ідея його друзів, а також департаменту молоді та спорту», — каже художник.
Роман Гаврилюк — тренер, майстер спорту України з легкої атлетики, загиблий військовослужбовець-розвідник. У травні минулого року російська група ДРГ застрелила чоловіка у спину. Це сталося на Луганщині. У Романа залишилася дружина та двоє доньок.
Місце розташування муралу погоджували з дружиною Романа Гаврилюка. Також був варіант розмістити стінопис на спортивній школі.
Виходить, що люди бігатимуть проти годинникової стрілки, якраз йому назустріч. І з автівок з вулиці Шопена мурал також будуть бачити.
До кінця тижня Юрій має роботу завершити, якщо не завадять погодні умови.
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Це черговий мурал з проєкту «Люди міста», розповів луцький художник Юрій Чайка у коментарі misto.media. Зобразити Романа запропонували лучани.
«Це була ідея його друзів, а також департаменту молоді та спорту», — каже художник.
Роман Гаврилюк — тренер, майстер спорту України з легкої атлетики, загиблий військовослужбовець-розвідник. У травні минулого року російська група ДРГ застрелила чоловіка у спину. Це сталося на Луганщині. У Романа залишилася дружина та двоє доньок.
Місце розташування муралу погоджували з дружиною Романа Гаврилюка. Також був варіант розмістити стінопис на спортивній школі.
Виходить, що люди бігатимуть проти годинникової стрілки, якраз йому назустріч. І з автівок з вулиці Шопена мурал також будуть бачити.
До кінця тижня Юрій має роботу завершити, якщо не завадять погодні умови.
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