Помер хірург луцької лікарні Тарас Скальський

Помер хірург луцької лікарні Тарас Скальський
Сумна звістка прийшла 28 лютого у медоб’єднання Луцької громади: раптово пішов з життя колега, лікар-хірург відділення ургентної хірургії Тарас Ярославович Скальський.

Про це пишуть Волинські новини.

«У нашому відділенні нема жодної людини, хто б міг на нього ображатись. Веселий, життєрадісний, уважний до кожного. Завжди підтримував добрим словом і професійними порадами нас, молодих хірургів», – так про покійного колегу поділився лікар-хірург ургентної хірургії Юрій Крисюк.

«Він був не лише високопрофесійним лікарем, надійним колегою, а й справжнім другом для мене. Разом працювали, разом відпочивали: часто їздили на риболовлю. Це велика втрата для лікарні, для нашого колективу, для мене особисто і, звичайно, для пацієнтів. Вічна пам’ять і співчуття рідним», – говорить завідувач відділення ургентної хірургії Артем Комарницький.

Тарас Ярославович Скальський народився 9 травня 1963 року у Тернополі. Після служби в армії, у 1984 році вступив у Тернопільський державний медичний інститут. Закінчивши навчання, у 1990-91 роках проходив інтернатуру з хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. З 1 серпня 1991 року до сьогоднішнього дня трудився лікарем-хірургом відділення ургентної хірургії нашої Клінічної лікарні.

Тарас Ярославович був професіоналом своє справи, мудрим наставником молодих спеціалістів, життєрадісною, чуйною та доброзичливою людиною. Він залишиться у нашій пам’яті світлою людиною, яка віддала своє життя заради порятунку людей.

Колектив медичного закладу висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Попрощатися з Тарасом Ярославовичем можна у Миколаївській церкві, що біля ТЦ «Глобус», сьогодні, 28 лютого, із 17-ої години.

Чин похорону 1 березня, о 13-ій годині у тій же, Миколаївській церкві.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікар, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мінрозвитку пояснило, чому закрили «Шлях» для перевізників гуманітарки: буде новий механізм
Сьогодні, 13:09
Повернувся із СЗЧ: історія волинянина, який пішов добровольцем на війну вслід за батьком
Сьогодні, 12:50
Помер хірург луцької лікарні Тарас Скальський
Сьогодні, 12:00
У 2024 році українці усиновили 1270 дітей - найбільше за останні п’ять років
Сьогодні, 11:51
У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
04 серпень, 2023, 12:30
Як зберегти дитячий зір: поради луцької офтальмологині Як зберегти дитячий зір: поради луцької офтальмологині
03 серпень, 2023, 08:35
Щоб залякати чи помститися: невідомі задушили собаку відомого лікаря з Луцька Щоб залякати чи помститися: невідомі задушили собаку відомого лікаря з Луцька
02 червень, 2023, 11:50
Працював до останнього: у Луцьку помер відомий лікар Працював до останнього: у Луцьку помер відомий лікар
09 травень, 2023, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мінрозвитку пояснило, чому закрили «Шлях» для перевізників гуманітарки: буде новий механізм
Сьогодні, 13:09
 0
Повернувся із СЗЧ: історія волинянина, який пішов добровольцем на війну вслід за батьком
Сьогодні, 12:50
 0
Помер хірург луцької лікарні Тарас Скальський
Сьогодні, 12:00
 0
У 2024 році українці усиновили 1270 дітей - найбільше за останні п’ять років
Сьогодні, 11:51
 0
У Луцьку загиблого тренера Романа Гаврилюка зобразять на муралі
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8