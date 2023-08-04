Помер хірург луцької лікарні Тарас Скальський

Тарас Ярославович Скальський.



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«У нашому відділенні нема жодної людини, хто б міг на нього ображатись. Веселий, життєрадісний, уважний до кожного. Завжди підтримував добрим словом і професійними порадами нас, молодих хірургів», – так про покійного колегу поділився лікар-хірург ургентної хірургії Юрій Крисюк.



«Він був не лише високопрофесійним лікарем, надійним колегою, а й справжнім другом для мене. Разом працювали, разом відпочивали: часто їздили на риболовлю. Це велика втрата для лікарні, для нашого колективу, для мене особисто і, звичайно, для пацієнтів. Вічна пам’ять і співчуття рідним», – говорить завідувач відділення ургентної хірургії Артем Комарницький.



Тарас Ярославович Скальський народився 9 травня 1963 року у Тернополі. Після служби в армії, у 1984 році вступив у Тернопільський державний медичний інститут. Закінчивши навчання, у 1990-91 роках проходив інтернатуру з хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. З 1 серпня 1991 року до сьогоднішнього дня трудився лікарем-хірургом відділення ургентної хірургії нашої Клінічної лікарні.



Тарас Ярославович був професіоналом своє справи, мудрим наставником молодих спеціалістів, життєрадісною, чуйною та доброзичливою людиною. Він залишиться у нашій пам’яті світлою людиною, яка віддала своє життя заради порятунку людей.



Колектив медичного закладу висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.



Попрощатися з Тарасом Ярославовичем можна у Миколаївській церкві, що біля ТЦ «Глобус», сьогодні, 28 лютого, із 17-ої години.



Чин похорону 1 березня, о 13-ій годині у тій же, Миколаївській церкві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка прийшла 28 лютого у медоб’єднання Луцької громади: раптово пішов з життя колега, лікар-хірург відділення ургентної хірургіїПро це пишуть Волинські новини «У нашому відділенні нема жодної людини, хто б міг на нього ображатись. Веселий, життєрадісний, уважний до кожного. Завжди підтримував добрим словом і професійними порадами нас, молодих хірургів», – так про покійного колегу поділився лікар-хірург ургентної хірургії«Він був не лише високопрофесійним лікарем, надійним колегою, а й справжнім другом для мене. Разом працювали, разом відпочивали: часто їздили на риболовлю. Це велика втрата для лікарні, для нашого колективу, для мене особисто і, звичайно, для пацієнтів. Вічна пам’ять і співчуття рідним», – говорить завідувач відділення ургентної хірургіїТарас Ярославович Скальський народився 9 травня 1963 року у Тернополі. Після служби в армії, у 1984 році вступив у Тернопільський державний медичний інститут. Закінчивши навчання, у 1990-91 роках проходив інтернатуру з хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. З 1 серпня 1991 року до сьогоднішнього дня трудився лікарем-хірургом відділення ургентної хірургії нашої Клінічної лікарні.Тарас Ярославович був професіоналом своє справи, мудрим наставником молодих спеціалістів, життєрадісною, чуйною та доброзичливою людиною. Він залишиться у нашій пам’яті світлою людиною, яка віддала своє життя заради порятунку людей.Колектив медичного закладу висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.Попрощатися з Тарасом Ярославовичем можна у Миколаївській церкві, що біля ТЦ «Глобус», сьогодні, 28 лютого, із 17-ої години.Чин похорону 1 березня, о 13-ій годині у тій же, Миколаївській церкві.

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