Повернувся із СЗЧ: історія волинянина, який пішов добровольцем на війну вслід за батьком

Валентин — родом із села Бодячів, що у Луцькому районі. 20-річний хлопець за прикладом батька став до лав Збройних Сил України. Після кількох поранень і реабілітації пішов у СЗЧ, але згодом повернувся у військо і продовжує службу.



Історію військовослужбовця 28 лютого розповіли у пресцентрі 100 Окремої механізованої бригади, де служить волинянин, пише



Один позивний на двох



До Збройних сил України Валентин приєднався влітку 2023 року, підписав контракт. У військо пішов вслід за батьком, із яким тепер має один позивний на двох.



"В батька, який служить із початків, був позивний "Бобер". Коли я пізніше прийшов у підрозділ, то отримав позивний "Бобер менший", а вже пізніше став простим "Бобром", – говорить боєць.



Спершу хлопець служив у підрозділі забезпечення, але згодом добровільно перевівся до роти вогневої підтримки, в складі якої брав участь у боях в Серебрянському лісі та під Очеретиним.



"Найлегше було у Серебрянському лісі. Біля Очеретиного було важко, але хлопці були дуже вмотивовані та заряджені, — пригадує захисник. — А ось театр бойових дій у Торецьку суттєво відрізняється від попередніх напрямків — це міська забудова, де є чимало неприємних нюансів".



Поранення, СЗЧ і повернення у військо



Поблизу Торецька під час виконання одного з бойових завдань "Бобер" отримав перше поранення під час мінометного обстрілу — контузію. Наступного дня через авіаудари отримав друге поранення.



"Внаслідок вибухової хвилі, в мене стався розрив барабанних перетинок. Вийти з позиції ми змогли лише ввечері, після чого нам надали медичну допомогу на стабілізаційному пункті і переправили для подальшого лікування спершу в Дніпро, а згодом у Тернопіль", – каже Валентин.



Після курсу лікування і реабілітації волинянин повернувся на фронт, воював у Торцьку, але згодом пішов у СЗЧ. Каже: так склалися обставини, але він знав, що повернеться до побратимів.



"Підписуючи влітку 2023 року контракт, в мене було бажання служити і воно не зникло й досі, — додає військовий. — Повертаючись із СЗЧ, я був морально готовий продовжити службу в піхоті, але розумів, що фізичні кондиції не дадуть мені змоги в повному обсязі виконувати завдання, тому попросив командування перевести мене до підрозділу БпЛА".



Нині "Бобер" — оператор БпЛА у 1 стрілецькому батальйоні 100 окремої механізованої бригади. Вдома на нього чекають мама, двоє молодших братів і кохана дівчина Сабріна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — родом із села Бодячів, що у Луцькому районі. 20-річний хлопець за прикладом батька став до лав Збройних Сил України. Після кількох поранень і реабілітації пішов у СЗЧ, але згодом повернувся у військо і продовжує службу.Історію військовослужбовця 28 лютого розповіли у пресцентрі 100 Окремої механізованої бригади, де служить волинянин, пише Суспільне До Збройних сил України Валентин приєднався влітку 2023 року, підписав контракт. У військо пішов вслід за батьком, із яким тепер має один позивний на двох."В батька, який служить із початків, був позивний "Бобер". Коли я пізніше прийшов у підрозділ, то отримав позивний "Бобер менший", а вже пізніше став простим "Бобром", – говорить боєць.Спершу хлопець служив у підрозділі забезпечення, але згодом добровільно перевівся до роти вогневої підтримки, в складі якої брав участь у боях в Серебрянському лісі та під Очеретиним."Найлегше було у Серебрянському лісі. Біля Очеретиного було важко, але хлопці були дуже вмотивовані та заряджені, — пригадує захисник. — А ось театр бойових дій у Торецьку суттєво відрізняється від попередніх напрямків — це міська забудова, де є чимало неприємних нюансів".Поблизу Торецька під час виконання одного з бойових завдань "Бобер" отримав перше поранення під час мінометного обстрілу — контузію. Наступного дня через авіаудари отримав друге поранення."Внаслідок вибухової хвилі, в мене стався розрив барабанних перетинок. Вийти з позиції ми змогли лише ввечері, після чого нам надали медичну допомогу на стабілізаційному пункті і переправили для подальшого лікування спершу в Дніпро, а згодом у Тернопіль", – каже Валентин.Після курсу лікування і реабілітації волинянин повернувся на фронт, воював у Торцьку, але згодом пішов у СЗЧ. Каже: так склалися обставини, але він знав, що повернеться до побратимів."Підписуючи влітку 2023 року контракт, в мене було бажання служити і воно не зникло й досі, — додає військовий. — Повертаючись із СЗЧ, я був морально готовий продовжити службу в піхоті, але розумів, що фізичні кондиції не дадуть мені змоги в повному обсязі виконувати завдання, тому попросив командування перевести мене до підрозділу БпЛА".Нині "Бобер" — оператор БпЛА у 1 стрілецькому батальйоні 100 окремої механізованої бригади. Вдома на нього чекають мама, двоє молодших братів і кохана дівчина

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