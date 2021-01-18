У 2024 році українці усиновили 1270 дітей - найбільше за останні п’ять років





Про це повідомило Міністерство соціальної політики, пише



Це практично дорівнює цифрам до повномасштабного вторгнення, коли було дозволено міждержавне усиновлення, і дітей усиновлювали як українці, так і іноземці.



Що ж до українців, то минулого року вони усиновили найбільше дітей за останні п’ять років. Для порівняння:



2024 - 1270 дітей (з них 1268 усиновлено громадянами України, двох дітей іноземцями);



2023 - 927 дітей (з них 926 усиновлено громадянами України, одну дитину іноземцями);



2022 - 752 дитини (з них 643 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);



2021 - 1354 дитини (з них 1082 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);



2020 - 1239 дітей (з них 992 усиновлено громадянами України, решту іноземцями).



Під час воєнного стану усиновлення іноземцями дозволено лише у випадках, коли усиновлювач є родичем дитини або усиновлювана дитина є братом чи сестрою дитини, яку родина усиновила раніше.



Серед усиновлених минулого року - лише 140 дітей у віці від 11 до 17 років (11%). Такий показник співставний з бажаннями кандидатів в усиновлювачі: лише 13% кандидатів, які перебували на обліку минулого року, заявляли про намір усиновити дитину, старшу за 10 років. Водночас, 70% дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, - саме такого віку.



Зазначимо, що в 2024 році Мінсоцполітики удосконалило процедуру усиновлення: кандидати в усиновлювачі отримали можливість забрати дитину в родину до рішення суду; скасовано рекомендацію віку, статі, кількості дітей, яких може усиновити людина чи родина, щоб кандидатам надавали інформацію про більшу кількість дітей на обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торік в Україні усиновлено 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 1268 з них усиновили українські родини.Про це повідомило Міністерство соціальної політики, пише LB.ua Це практично дорівнює цифрам до повномасштабного вторгнення, коли було дозволено міждержавне усиновлення, і дітей усиновлювали як українці, так і іноземці.Що ж до українців, то минулого року вони усиновили найбільше дітей за останні п’ять років. Для порівняння:2024 - 1270 дітей (з них 1268 усиновлено громадянами України, двох дітей іноземцями);2023 - 927 дітей (з них 926 усиновлено громадянами України, одну дитину іноземцями);2022 - 752 дитини (з них 643 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);2021 - 1354 дитини (з них 1082 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);2020 - 1239 дітей (з них 992 усиновлено громадянами України, решту іноземцями).Під час воєнного стану усиновлення іноземцями дозволено лише у випадках, коли усиновлювач є родичем дитини або усиновлювана дитина є братом чи сестрою дитини, яку родина усиновила раніше.Серед усиновлених минулого року - лише 140 дітей у віці від 11 до 17 років (11%). Такий показник співставний з бажаннями кандидатів в усиновлювачі: лише 13% кандидатів, які перебували на обліку минулого року, заявляли про намір усиновити дитину, старшу за 10 років. Водночас, 70% дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, - саме такого віку.Зазначимо, що в 2024 році Мінсоцполітики удосконалило процедуру усиновлення: кандидати в усиновлювачі отримали можливість забрати дитину в родину до рішення суду; скасовано рекомендацію віку, статі, кількості дітей, яких може усиновити людина чи родина, щоб кандидатам надавали інформацію про більшу кількість дітей на обліку.

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