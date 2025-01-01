У Луцьку зруйнували архітектурну пам’ятку

У Луцьку зруйнували архітектурну пам’ятку
Поліція з’ясовує, хто у Луцьку зруйнував пам’ятку архітектури місцевого значення.

Ідеться про «Прибутковий будинок», що на вул. Галшки Гулевичівни, 12-А.

Зокрема, невідомі демонтували дах пам’ятки, зруйнували цегляні карнизи північної, південної та східної стін та почали земляні роботи, розповів misto.media директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.

За його словами, оскільки об’єкт розташований вглиб приватного сектора, подалі від дороги, то роботи помітили не одразу. Повідомлення про руйнування пам’ятки надійшло зранку 28 лютого. Зі слів Баюка, зараз усі причетні контролюючі служби вивчають ситуацію.

«Зранку ми поїхали туди, побачили на даху двох працівників, викликали поліцію. І роботи зупинилися. Далі проінформували обласну адміністрацію і прокуратуру», — розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.

За його словами, будівля перебувала в приватній власності. Минулого року змінився власник, її продали.

«Я так розумію, що новий власник вирішив щось робити, але у нього немає ні документації, ні дозволів на проведення робіт на пам’ятках. Тобто це просто самовільні роботи, які там підпадають під статтю „Умисне знищення пам’ятки“», — зазначив Олександр Котис.

Речниця Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук підтвердила, що така заява сьогодні надійшла до поліції.

Як тільки правоохоронці встановлять причетних до порушення пам’яткоохоронного законодавства осіб, одразу накладуть припис про заборону робіт, сказав Віктор Баюк.

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Теги: Луцьк, архітектурна пам`ятка
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