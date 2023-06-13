Залучив понад 50 людей: волинянина оштрафували за контрабандне ввезення техніки





До схеми чоловік залучив понад 50 людей, повідомили 28 лютого в обласному Бюро економічної безпеки, пише



Слідчі встановили, що волинянин закуповував товари у Республіці Польща та завозив в Україну через Волинську митницю. Аби не сплачувати митні платежі, просив інших людей перевозили техніку та на митниці декларували її як особисті речі. За такі послуги чоловік платив їм грошову винагороду.



Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом упродовж липня-жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень.



Суд виніс вирок та визнав підозрюваного винним. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 204 тисячі гривень. Також волинянину заборонили займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.

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