Залучив понад 50 людей: волинянина оштрафували за контрабандне ввезення техніки
Сьогодні, 15:14
Волинянина оштрафували за ввезення контрабандою побутових приладів та оргтехніки без сплати податків і митних зборів.
До схеми чоловік залучив понад 50 людей, повідомили 28 лютого в обласному Бюро економічної безпеки, пише Суспільне.
Слідчі встановили, що волинянин закуповував товари у Республіці Польща та завозив в Україну через Волинську митницю. Аби не сплачувати митні платежі, просив інших людей перевозили техніку та на митниці декларували її як особисті речі. За такі послуги чоловік платив їм грошову винагороду.
Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом упродовж липня-жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень.
Суд виніс вирок та визнав підозрюваного винним. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 204 тисячі гривень. Також волинянину заборонили займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.
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До схеми чоловік залучив понад 50 людей, повідомили 28 лютого в обласному Бюро економічної безпеки, пише Суспільне.
Слідчі встановили, що волинянин закуповував товари у Республіці Польща та завозив в Україну через Волинську митницю. Аби не сплачувати митні платежі, просив інших людей перевозили техніку та на митниці декларували її як особисті речі. За такі послуги чоловік платив їм грошову винагороду.
Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом упродовж липня-жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень.
Суд виніс вирок та визнав підозрюваного винним. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 204 тисячі гривень. Також волинянину заборонили займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.
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