Сили оборони зупинили прорив росіян на Сумщині, але ворог продовжує штурми





Про це розповів речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у коментарі



"Щодо ситуації в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з Росією.



25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ", - йдеться в повідомленні.



Як пояснює Лиховій, надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами. Водночас Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики. Бойові дії в цьому районі тривають.



Як свідчить карта проєкту Deep State, цей район відноситься до "сірої зони".



Місцеве видання "Кордон.Медіа" у п'ятницю повідомило, що ворог зайшов на Сумщину і просунувся приблизно на кілометр у районі села Новеньке.

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