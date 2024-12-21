На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну

На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до України: у чому причина. Зміна стосується волинського пункту пропуску "Ягодин- Дорогуськ".Про це повідомили у Державній митній службі.Так, з 24 березня 2025 року у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. У зв’язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку «в’їзд в Україну».За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 01 травня 2025 року."За прогнозом, обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост «Ягодин». Однак пропонуємо врахувати цю обставину під час планування перевезень", - йдеться у повідомленні.