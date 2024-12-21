На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну

На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну
На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до України: у чому причина. Зміна стосується волинського пункту пропуску "Ягодин- Дорогуськ".

Про це повідомили у Державній митній службі.

Так, з 24 березня 2025 року у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. У зв’язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку «в’їзд в Україну».

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 01 травня 2025 року.

"За прогнозом, обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост «Ягодин». Однак пропонуємо врахувати цю обставину під час планування перевезень", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, Волинь, кордон, обмеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну
Сьогодні, 22:07
З російського полону повернувся волинянин, який був у неволі майже 3 роки
Сьогодні, 21:26
До 1 млн грн на розвиток громад: чим важливий конкурс «Час діяти, Україно!» та як отримати кошти на соціальні проєкти
Сьогодні, 20:46
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На «Устилузі» та «Ягодині» перед святами збільшився пасажиропотік. ВІДЕО На «Устилузі» та «Ягодині» перед святами збільшився пасажиропотік. ВІДЕО
21 грудень, 2024, 08:25
На пункті «Ягодин - Дорогуськ» не впускають вантажівки в Україну через несправність системи митного оформлення На пункті «Ягодин - Дорогуськ» не впускають вантажівки в Україну через несправність системи митного оформлення
29 листопад, 2024, 23:19
Делегація Єврокомісії побувала на пунктах пропустку, розташованих на Волині. ФОТО Делегація Єврокомісії побувала на пунктах пропустку, розташованих на Волині. ФОТО
26 червень, 2024, 20:24
«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО «Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
19 лютий, 2024, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну
Сьогодні, 22:07
 0
З російського полону повернувся волинянин, який був у неволі майже 3 роки
Сьогодні, 21:26
 0
До 1 млн грн на розвиток громад: чим важливий конкурс «Час діяти, Україно!» та як отримати кошти на соціальні проєкти
Сьогодні, 20:46
 0
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8