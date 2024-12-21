На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну
Сьогодні, 22:07
На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до України: у чому причина. Зміна стосується волинського пункту пропуску "Ягодин- Дорогуськ".
Про це повідомили у Державній митній службі.
Так, з 24 березня 2025 року у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. У зв’язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку «в’їзд в Україну».
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 01 травня 2025 року.
"За прогнозом, обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост «Ягодин». Однак пропонуємо врахувати цю обставину під час планування перевезень", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Державній митній службі.
Так, з 24 березня 2025 року у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. У зв’язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку «в’їзд в Україну».
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 01 травня 2025 року.
"За прогнозом, обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост «Ягодин». Однак пропонуємо врахувати цю обставину під час планування перевезень", - йдеться у повідомленні.
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