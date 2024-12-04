Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
19 березень, 22:57
Ветеран із Луцька Віктор Шемедюк започаткував власний бізнес — потужні, швидкі та екологічні зарядні станції для електроавтомобілів.
Фінансову підтримку на започаткування власної справи захисник отримав від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.
До війська Віктор пішов у перші дні війни. Ветеран згадує, що тоді у військкоматі було дуже багато добровольців, тож йому і його товаришам пообіцяли зателефонувати пізніше.
“Нас таке не влаштовувало, тому сказали, що залишимося ночувати у військоматі, якщо нікуди не запишуть. У результаті нас взяли в роту охорони Луцького військкомату. Два місяці я послужив там, а згодом потрапив до 24-ї бригади”, — розповідає Віктор.
А під час контрнаступу на Херсонщині, у вересні 2022-го, отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу вище коліна.
Повернувшись до цивільно життя, чоловік почав замислюватися про власну справу.
“Коли я думав про започаткування власного бізнесу, то прагнув, щоб він приносив не тільки гроші, а й користь. Саме тому вирішив зайнятися встановленням зарядних станцій з сонячними панелями для електроавтомобілів”, — розповідає Віктор Шемедюк.
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Фінансову підтримку на започаткування власної справи захисник отримав від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.
До війська Віктор пішов у перші дні війни. Ветеран згадує, що тоді у військкоматі було дуже багато добровольців, тож йому і його товаришам пообіцяли зателефонувати пізніше.
“Нас таке не влаштовувало, тому сказали, що залишимося ночувати у військоматі, якщо нікуди не запишуть. У результаті нас взяли в роту охорони Луцького військкомату. Два місяці я послужив там, а згодом потрапив до 24-ї бригади”, — розповідає Віктор.
А під час контрнаступу на Херсонщині, у вересні 2022-го, отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу вище коліна.
Повернувшись до цивільно життя, чоловік почав замислюватися про власну справу.
“Коли я думав про започаткування власного бізнесу, то прагнув, щоб він приносив не тільки гроші, а й користь. Саме тому вирішив зайнятися встановленням зарядних станцій з сонячними панелями для електроавтомобілів”, — розповідає Віктор Шемедюк.
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