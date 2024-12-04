Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів

Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька Віктор Шемедюк започаткував власний бізнес — потужні, швидкі та екологічні зарядні станції для електроавтомобілів.

Фінансову підтримку на започаткування власної справи захисник отримав від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

До війська Віктор пішов у перші дні війни. Ветеран згадує, що тоді у військкоматі було дуже багато добровольців, тож йому і його товаришам пообіцяли зателефонувати пізніше.

“Нас таке не влаштовувало, тому сказали, що залишимося ночувати у військоматі, якщо нікуди не запишуть. У результаті нас взяли в роту охорони Луцького військкомату. Два місяці я послужив там, а згодом потрапив до 24-ї бригади”, — розповідає Віктор.
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів

А під час контрнаступу на Херсонщині, у вересні 2022-го, отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу вище коліна.
Повернувшись до цивільно життя, чоловік почав замислюватися про власну справу.
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів

“Коли я думав про започаткування власного бізнесу, то прагнув, щоб він приносив не тільки гроші, а й користь. Саме тому вирішив зайнятися встановленням зарядних станцій з сонячними панелями для електроавтомобілів”, — розповідає Віктор Шемедюк.

Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів
Ветеран із Луцька втановлює сонячні зарядні станції для електромобілів

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Теги: воїн, ветеран, Луцьк, Віктор Шемедюк, бізнес
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