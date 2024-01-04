З російського полону повернувся волинянин, який був у неволі майже 3 роки

Серед звільнених захисників сьогодні –Це один з найбільших обмінів, який провела Україна.Серед тих, хто повернувся з полону - двоє волинян, - повідомляють у Волинській ОВА.Довгоочікувана новина і для нашої області, з російського полону повернули двох волинян:, 08.04.1973 р.н., уродженець і житель міста Володимир, 11.09.1983 р.н., з Камінь-Каширського району.Після важких випробувань наші воїни нарешті на українській землі!«Дякую команді Президента та всім, хто працює над тим, щоб наші люди поверталися додому. Окрема подяка міжнародним партнерам, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам, за сприяння у звільненні наших воїнів», – наголосив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА, повідомивши звістку про звільнених волинян.Міський голова Володимира Ігор Пальнка зазначив, що його краянин ні Роман Мояк перебував у полоні з 28 травня 2022 року."На щастя, він живий і невдовзі буде вже вдома. Майже три роки полону… Три роки очікувань і надій, які справдились. Дай Бог кожному, хто також чекає своїх рідних додому, одного дня відчути ті ж емоції, які сьогодні вирують у родині Героя, серед його близьких та друзів! Вітаємо Романа на рідній землі! Чекаємо у Володимирі!"- йдеться у повідомленні.