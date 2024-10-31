У музеї в Луцьку експонують інсталяцію, створену з 10 240 горіхів

Василя Бедея розмістили в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.



Картина з понад 10 тисяч горіхових шкаралуп — частина авторської експозиції «Горизонт сингулярності». Василь Бедей створював картину протягом року, розповіла



Розмір картини — 3×8 м. Вона складається з окремих модулів. Оскільки митець користується колісним кріслом, то реалізувати цей масштабний проєкт йому допомагав син Остап. Поряд розсипані горіхи, і відвідувачі можуть взяти їх як сувенір.



Робота спеціально виконана для експонування у МСУМК, оскільки досі автор не мав такого великого приміщення, де б міг поєднати всі частини картини. У музеї Корсаків він вперше побачив, як вона виглядає цілісно.



Історією створення робіт та ідеями, викладеними у них, Василь Бедей поділиться на мистецькому суаре в музеї.



Коли: п’ятниця, 11 квітня, 17:00.



Де: КРЦ «Адреналін Сіті» (вул. Івана Корсака, 1).



Вхід вільний.



Загалом у виставці «Горизонт сингулярності» — близько 100 експонатів. Це скульптури, різноманітні об’єкти, інсталяції. У них мало реалізму, тому кожен бачить там щось своє, зазначила Катерина Михайлюк.



«Горизонт сингулярності» — це дослідження моменту трансформації, коли звичні речі розкриваються в новому значенні. Художник звертає увагу на предмети, які ми зазвичай не помічаємо, — уламки дерева, знайдені об’єкти, сліди часу — і відкриває в них приховану красу.



Виставка робіт Василя Бедея триватиме до 20 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масштабну інсталяцію художника і дизайнерарозмістили в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.Картина з понад 10 тисяч горіхових шкаралуп — частина авторської експозиції «Горизонт сингулярності». Василь Бедей створював картину протягом року, розповіла misto.media проєктна менеджерка МСУМК Катерина Михайлюк.Розмір картини — 3×8 м. Вона складається з окремих модулів. Оскільки митець користується колісним кріслом, то реалізувати цей масштабний проєкт йому допомагав син Остап. Поряд розсипані горіхи, і відвідувачі можуть взяти їх як сувенір.Робота спеціально виконана для експонування у МСУМК, оскільки досі автор не мав такого великого приміщення, де б міг поєднати всі частини картини. У музеї Корсаків він вперше побачив, як вона виглядає цілісно.Історією створення робіт та ідеями, викладеними у них, Василь Бедей поділиться на мистецькому суаре в музеї.п’ятниця, 11 квітня, 17:00.КРЦ «Адреналін Сіті» (вул. Івана Корсака, 1).Вхід вільний.Загалом у виставці «Горизонт сингулярності» — близько 100 експонатів. Це скульптури, різноманітні об’єкти, інсталяції. У них мало реалізму, тому кожен бачить там щось своє, зазначила Катерина Михайлюк.«Горизонт сингулярності» — це дослідження моменту трансформації, коли звичні речі розкриваються в новому значенні. Художник звертає увагу на предмети, які ми зазвичай не помічаємо, — уламки дерева, знайдені об’єкти, сліди часу — і відкриває в них приховану красу.Виставка робіт Василя Бедея триватиме до 20 квітня.

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