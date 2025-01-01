Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 8-13° тепла.