Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
УПЦ МП просить на пів року відтермінувати виселення з Успенського собору у Володимирі
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У музеї в Луцьку експонують інсталяцію, створену з 10 240 горіхів
Сьогодні, 19:05
За місяць «перемир'я» росія запустила 70 ракет та тисячі «шахедів», - Сибіга
Сьогодні, 18:09
У Луцьку водійку тролейбуса звільнили від покарання за наїзд на чоловіка
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня
10 квітня, 20:00
Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди
10 квітня, 14:26
Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків
09 квітня, 21:44
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня
09 квітня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
УПЦ МП просить на пів року відтермінувати виселення з Успенського собору у Володимирі
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У музеї в Луцьку експонують інсталяцію, створену з 10 240 горіхів
Сьогодні, 19:05
 0
За місяць «перемир'я» росія запустила 70 ракет та тисячі «шахедів», - Сибіга
Сьогодні, 18:09
 0
У Луцьку водійку тролейбуса звільнили від покарання за наїзд на чоловіка
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8