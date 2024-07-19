Скандал дорогою на Волинь: голову Федерації профспілок арештовано
Сьогодні, 21:04
Голову Федерації профспілок України Григорія Осового відправили під домашній арешт.
Про це повідомила пресслужба ФПУ 11 квітня.
У повідомленні йдеться, що Осового спочатку затримали під час поїздки на звітно-виборну конференцію федерації у Волинській області, а 10 квітня Печерський суд ухвалив рішення про домашній арешт.
У ФПУ вважають, що такий крок мав на меті спровокувати дестабілізацію на конференції, скомпрометувати ФПУ, а також створити атмосферу невизначеності напередодні голосування у Верховній Раді щодо законопроєкту № 6420 про відчуження в державну власність майна профспілок та інших громадських організацій.
Осовий очолює ФПУ з 2014 року.
Офіс генерального прокурора 10 квітня розповів, що п'ятеро осіб отримали підозру в незаконному відчуженні державного майна профспілкових організацій у Рівному протягом 2016-2018 років. Загальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн грн.
Скоріше за все, що затримання повʼязано з цим.
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Про це повідомила пресслужба ФПУ 11 квітня.
У повідомленні йдеться, що Осового спочатку затримали під час поїздки на звітно-виборну конференцію федерації у Волинській області, а 10 квітня Печерський суд ухвалив рішення про домашній арешт.
У ФПУ вважають, що такий крок мав на меті спровокувати дестабілізацію на конференції, скомпрометувати ФПУ, а також створити атмосферу невизначеності напередодні голосування у Верховній Раді щодо законопроєкту № 6420 про відчуження в державну власність майна профспілок та інших громадських організацій.
Осовий очолює ФПУ з 2014 року.
Офіс генерального прокурора 10 квітня розповів, що п'ятеро осіб отримали підозру в незаконному відчуженні державного майна профспілкових організацій у Рівному протягом 2016-2018 років. Загальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн грн.
Скоріше за все, що затримання повʼязано з цим.
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