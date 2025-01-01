На фронті загинув Герой з Волині Петро Ковальчук

На фронті загинув Герой з Волині Петро Ковальчук
На фронті загинув захисник з Волині Ковальчук Петро Олександрович.

Про це повідомили у Голобській громаді.

Петро Ковальчук був призваний на військову службу в березні 2022 року, служив водієм мінометного взводу механізованого батальйону.

З 2 лютого 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, зʼясувалося, що захисник загинув у результаті авіаудару (КАБ) з боку ворога у Торецьку Донецької області.

Дату та час прощання повідомлять згодом.

Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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