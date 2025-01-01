На фронті загинув Герой з Волині Петро Ковальчук
Сьогодні, 22:05
На фронті загинув захисник з Волині Ковальчук Петро Олександрович.
Про це повідомили у Голобській громаді.
Петро Ковальчук був призваний на військову службу в березні 2022 року, служив водієм мінометного взводу механізованого батальйону.
З 2 лютого 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, зʼясувалося, що захисник загинув у результаті авіаудару (КАБ) з боку ворога у Торецьку Донецької області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Голобській громаді.
Петро Ковальчук був призваний на військову службу в березні 2022 року, служив водієм мінометного взводу механізованого батальйону.
З 2 лютого 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, зʼясувалося, що захисник загинув у результаті авіаудару (КАБ) з боку ворога у Торецьку Донецької області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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