На війні помер захисник з Волині Іван Євпак

Іван Степанович Євпак 1982 року народження.



Про це повідомили у Доросинівській громаді.



Солдат військової служби по мобілізації помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ, Покровського району, Донецької області.



На території громади оголошена триденна жалоба з 12 - 14 квітня 2025 року



Про чин похорону Героя повідомлять згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні бойових дій помер Герой з Волині, житель села Вічині1982 року народження.Про це повідомили у Доросинівській громаді.Солдат військової служби по мобілізації помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ, Покровського району, Донецької області.На території громади оголошена триденна жалоба з 12 - 14 квітня 2025 рокуПро чин похорону Героя повідомлять згодом.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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