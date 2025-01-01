На війні помер захисник з Волині Іван Євпак
11 квітня, 22:44
У зоні бойових дій помер Герой з Волині, житель села Вічині Іван Степанович Євпак 1982 року народження.
Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Солдат військової служби по мобілізації помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ, Покровського району, Донецької області.
На території громади оголошена триденна жалоба з 12 - 14 квітня 2025 року
Про чин похорону Героя повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Солдат військової служби по мобілізації помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ, Покровського району, Донецької області.
На території громади оголошена триденна жалоба з 12 - 14 квітня 2025 року
Про чин похорону Героя повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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