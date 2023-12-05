«Волинська Голландія» відкриває тюльпанове поле: назвали дату





Про це інформують організатори в соцмережах, передає



Орієнтовна дата відкриття фестивалю тюльпанів – 24 квітня.



"Усе залежить від погодних умов», – кажуть організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Волинській Голландії» назвали дату відкриття квіткового фестивалю.Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент" Орієнтовна дата відкриття фестивалю тюльпанів – 24 квітня."Усе залежить від погодних умов», – кажуть організатори.

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