«Волинська Голландія» відкриває тюльпанове поле: назвали дату
Сьогодні, 21:45
У «Волинській Голландії» назвали дату відкриття квіткового фестивалю.
Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".
Орієнтовна дата відкриття фестивалю тюльпанів – 24 квітня.
"Усе залежить від погодних умов», – кажуть організатори.
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Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".
Орієнтовна дата відкриття фестивалю тюльпанів – 24 квітня.
"Усе залежить від погодних умов», – кажуть організатори.
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