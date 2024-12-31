УПЦ МП просить на пів року відтермінувати виселення з Успенського собору у Володимирі





Причина — необхідність часу для вивезення численних святинь, пише



Що вимагає громада московського патріархату?



Автором звернення до суду є адвокат Микита Чекман, який представляє релігійну організацію. У заяві він просить надати відстрочку на 6 місяців у виконанні рішення щодо передачі державі будівель Успенського собору, дзвіниці та мурів — об’єктів, які є пам’ятками архітектури національного значення.



Ключовим аргументом в документі є особливий статус храму як місця збереження реліквій: іконостаси, ікони, престол, літургійні книги, облачення, церковне начиння, святині та реліквії, які громада хоче винести у “канонічному” порядку.



Фактично — московська громада визнає необхідність виселення, але прагне зробити це неквапом. У тексті заяви йдеться про необхідність рішень єпархіального архієрея, скликання спеціального зібрання, визначення духовенства, яке супроводжуватиме вивезення церковного майна.



Що за реліквії? І кому вони належать?



Особливу увагу привертає згадка про церковні реліквії, які громада хоче вивезти разом із собою. Розберемося детальніше. Так, без сумніву громада за часи перебування в культовій споруді обжилася всіляким добром, але є в соборі і реліквії, які громада не має права з собою забирати.



Серед них — дерев’яний різьблений іконостас XIX століття, розп’яття XV століття та ризи до хреста та інші ікони і речі. До слова, за легендою, розп’яття XV століття походить із церкви Параскеви П’ятниці, яка існувала у Володимирі. Такі предмети мають історичну та сакральну цінність для українського народу і перебувають на балансі Музею волинської ікони у Луцьку. Там є і повний перелік об’єктів, які мають бути збережені в храмі як державне надбання.



Під час формування акту передачі споруди має буде досліджено — чи лишила ці реліквії громада, чи вони дійсно оригінальні і після цього лише буде підписано акт.



Що вирішив суд?



9 квітня 2025 року Господарський суд Волинської області виніс ухвалу:



прийняти заяву релігійної організації до розгляду,

призначити судове засідання на 29 квітня 2025 року о 12:30,

запропонувати стягувачу надати заперечення до 18 квітня (тобто на заявку ще можуть подати відзив).



А поки — держава діє



До моменту судового засідання виконавча служба продовжує діяти в межах чинного рішення.

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