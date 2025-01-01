12 квітня на Волині: гортаючи календар

12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день авіації і космонавтики, а в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі. Також сьогодні - Всесвітній день рок-н-ролу та Всесвітній день хом'яків.

За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Лествичника.

День народження 12 квітня відзначає очільник центру захисту учасників АТО Юрій Дмитрук . Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.

У понеділок, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не час для з'ясування стосунків.
Сьогодні усі справи краще відкладають, щоб присвятити час сім'ї.
Не варто влаштовувати гучних гулянь, грати і дивитися телевізор.

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Теги: день народження, свята, іменини
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