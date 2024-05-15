У місті на Волині збираються підвищити тарифи на воду

У місті на Волині збираються підвищити тарифи на воду
У Рожищі планують підвищити тарифи на воду.

Здорожчання торкнеться усіх абонентів: населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Повідомлення про намір встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення опублікували на сайті Рожищенської міськради 10 квітня, передає Район. Рожище.

Зазначають, що підвищення є необхідним заходом для належного функціонування Підприємства житлово-комунального господарства.

«Зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків, виплати заробітної плати працівникам та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води й водовідведення», – зазначають у повідомленні.

Відповідно до проведеного розрахунку, плановий тариф з ПДВ на послуги водопостачання для всіх категорій споживачів становить – 39,36 гривні (проти діючого 27,12 грн) – зростання на 12,24 гривні.

На послуги водовідведення плановий тариф становить – 47,34 гривні (проти діючого 36,54 грн) – зростання на 10,80 гривні.

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Теги: Рожище, вода, тариф
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