У місті на Волині збираються підвищити тарифи на воду





Здорожчання торкнеться усіх абонентів: населення, бюджетних установ та інших споживачів.



Повідомлення про намір встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення опублікували на сайті Рожищенської міськради 10 квітня, передає



Зазначають, що підвищення є необхідним заходом для належного функціонування Підприємства житлово-комунального господарства.



«Зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків, виплати заробітної плати працівникам та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води й водовідведення», – зазначають у повідомленні.



Відповідно до проведеного розрахунку, плановий тариф з ПДВ на послуги водопостачання для всіх категорій споживачів становить – 39,36 гривні (проти діючого 27,12 грн) – зростання на 12,24 гривні.



На послуги водовідведення плановий тариф становить – 47,34 гривні (проти діючого 36,54 грн) – зростання на 10,80 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі планують підвищити тарифи на воду.Здорожчання торкнеться усіх абонентів: населення, бюджетних установ та інших споживачів.Повідомлення про намір встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення опублікували на сайті Рожищенської міськради 10 квітня, передає Район. Рожище. Зазначають, що підвищення є необхідним заходом для належного функціонування Підприємства житлово-комунального господарства.«Зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків, виплати заробітної плати працівникам та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води й водовідведення», – зазначають у повідомленні.Відповідно до проведеного розрахунку, плановий тариф з ПДВ на послуги водопостачання для всіх категорій споживачів становить – 39,36 гривні (проти діючого 27,12 грн) – зростання на 12,24 гривні.На послуги водовідведення плановий тариф становить – 47,34 гривні (проти діючого 36,54 грн) – зростання на 10,80 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію