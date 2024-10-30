В 6 школах Луцька планують встановити сонячні панелі

В 6 школах Луцька планують встановити сонячні панелі
Для скорочення споживання теплової енергії у 2025 році для 8 закладів освіти міста замовлять послугу енергосервісу.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

У школах встановлюватимуть сонячні панелі, ІТП , а також будуть утеплювати приміщення, повідомив misto.media директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

За його словами, сонячні панелі встановлять у таких закладах освіти:

«Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» (вул. Мистецька, 5);

«Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради» (вул. Банкова, 30);

«Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради» (вул. Привокзальна, 5-А);

«Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» (вул. Кравчука, 14);

«Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради» (вул. Героїв-добровольців, 7);

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради» (вул. Корольова, 7-А).

«Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» (вул. Гімназійна, 8) планують утеплити, а в «Луцькому ліцеї № 28 з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради» (вул. Дубнівська, 32) встановлять ІТП.

Що таке енергосервіс

Енергосервіс — це комплекс енергоощадних заходів, спрямованих на скорочення замовником споживання та витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг.

У будівлях бюджетних установ (школах, дитячих садочкав, лікарнях, університетах тощо) енергосервіс впроваджують приватні інвестори — енергосервісні компанії (ЕСКО). Коштів з міського бюджету не витрачають. Підрядна організація, яка виграє тендер, вкладає кошти на тепломодернізацію. А заклади відшкодовують їй за витрачені ресурси з економії теплоносія.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освіта, школа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В 6 школах Луцька планують встановити сонячні панелі
Сьогодні, 01:30
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Принц Гаррі: Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч
11 квітня, 23:19
На війні помер захисник з Волині Іван Євпак
11 квітня, 22:44
На фронті загинув Герой з Волині Петро Ковальчук
11 квітня, 22:05
Схожі новини
Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади
30 жовтня, 2024, 21:57
У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО
09 січня, 2024, 08:25
У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО У школах Луцька дітей вчитимуть фінансової грамотності. ВІДЕО
06 вересня, 2022, 22:54
Які луцькі школи повертаються до очного навчання Які луцькі школи повертаються до очного навчання
25 листопада, 2021, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
11 квітня, 12:14
 4
В 6 школах Луцька планують встановити сонячні панелі
Сьогодні, 01:30
 0
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Принц Гаррі: Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч
11 квітня, 23:19
 0
На війні помер захисник з Волині Іван Євпак
11 квітня, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8