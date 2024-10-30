В 6 школах Луцька планують встановити сонячні панелі





Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.



У школах встановлюватимуть сонячні панелі, ІТП , а також будуть утеплювати приміщення, повідомив Віталій Бондар.



За його словами, сонячні панелі встановлять у таких закладах освіти:



«Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» (вул. Мистецька, 5);



«Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради» (вул. Банкова, 30);



«Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради» (вул. Привокзальна, 5-А);



«Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» (вул. Кравчука, 14);



«Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради» (вул. Героїв-добровольців, 7);



«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради» (вул. Корольова, 7-А).



«Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» (вул. Гімназійна, 8) планують утеплити, а в «Луцькому ліцеї № 28 з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради» (вул. Дубнівська, 32) встановлять ІТП.



Що таке енергосервіс



Енергосервіс — це комплекс енергоощадних заходів, спрямованих на скорочення замовником споживання та витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг.



У будівлях бюджетних установ (школах, дитячих садочкав, лікарнях, університетах тощо) енергосервіс впроваджують приватні інвестори — енергосервісні компанії (ЕСКО). Коштів з міського бюджету не витрачають. Підрядна організація, яка виграє тендер, вкладає кошти на тепломодернізацію. А заклади відшкодовують їй за витрачені ресурси з економії теплоносія.





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