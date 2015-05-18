В Нью-Йорку розбився вертоліт: загинула вся сім'я керівника іспанської філії Siemens
Сьогодні, 05:17
Напередодні, 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, розбився гелікоптер. На борту було шестеро осіб, зокрема родина керівника іспанської філії Siemens. Усі загинули.
Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронців, передає ТСН.
На борту була родина з Барселони: керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років. Пілот теж загинув. Зазначається, що чотири мертві тіла дістали з води, а двох дітей медики ще намагалися реанімувати, але їм це не вдалося.
Аварія сталася біля узбережжя Рівер-Драйв у Хобокені - більше ніж через 15 хвилин після того, як вертоліт вилетів з вертодрому Уолл-Сент. Гелікоптер досягнув мосту Джорджа Вашингтона, а потім повернув на південь і розбився.
Видання пише, що гелікоптер Bell 206 здійснював шостий політ за день. Згідно з джерелами, його знайшли перевернутим у воді. Очевидці розповідають, що що вертоліт зупинився в повітрі, а його частини відпали перед тим, як він врізався у воду.
Президент США Дональд Трамп у четвер увечері у своїй соцмережі назвав аварію "жахливою", а прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес - “неймовірною трагедією”.
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Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронців, передає ТСН.
На борту була родина з Барселони: керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років. Пілот теж загинув. Зазначається, що чотири мертві тіла дістали з води, а двох дітей медики ще намагалися реанімувати, але їм це не вдалося.
Аварія сталася біля узбережжя Рівер-Драйв у Хобокені - більше ніж через 15 хвилин після того, як вертоліт вилетів з вертодрому Уолл-Сент. Гелікоптер досягнув мосту Джорджа Вашингтона, а потім повернув на південь і розбився.
Видання пише, що гелікоптер Bell 206 здійснював шостий політ за день. Згідно з джерелами, його знайшли перевернутим у воді. Очевидці розповідають, що що вертоліт зупинився в повітрі, а його частини відпали перед тим, як він врізався у воду.
Президент США Дональд Трамп у четвер увечері у своїй соцмережі назвав аварію "жахливою", а прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес - “неймовірною трагедією”.
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