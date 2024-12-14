Які імена обирають батьки своїм малюкам на Волині

Які імена обирають батьки своїм малюкам на Волині
Понад дві тисячі малюків зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Волині за І квартал 2025 року.

А саме - 2014 державних реєстрацій народження проведено органами ДРАЦС Волинської області за перший квартал поточного року, що на 190 реєстрацій більше, в порівняні з аналогічним періодом 2024 року, передає відділ ДРАЦС у Волинській області.

Цьогоріч батьки обирають для своїх діток уже доволі популярні імена такі, як Анна, Софія, Злата, Дарина, Мілана та Анастасія для дівчаток та Матвій, Артем, Давид, Макар, Марк і Тимофій для хлопчиків.

Дедалі популярними стають дівчачі імена: Естер, Юстина, Емілія, Аделіна. Хлопчиків ж називають - Стефан, Лев, Даніель.

Однак є імена, обрані батьками для своїх малюків, які маловідомі та рідковживані.

Так, маємо новонароджених дівчаток з іменем Елізабет-Джой, Аїда, Азалія, Євлалія, Моніка, Ясенія, Мішель, Есмі, Савіна, Еда, Аполінарія, Руфіна та Офрина та хлопчиків з іменем Самійло, Ноель, Елізор, Євсевій, Мануель, Симеон, Рувим, Доріфей, Нафан, Тигрій, Яромир, Едвін та Аарон.

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Теги: імена, Волинь
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