Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня





Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.



12 квітня



У суботу, 12 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.12 квітняУ суботу, 12 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

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