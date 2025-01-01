Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня
Сьогодні, 10:16
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
12 квітня
У суботу, 12 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
12 квітня
У суботу, 12 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
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