Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;
танків - 10 591 (+11) од.;
бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;
артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
РСЗВ - 1362 (+2) од.;
засоби ППО - 1127 од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
крилатих ракет - 3145 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
спеціальної техніки - 3798 од.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;
танків - 10 591 (+11) од.;
бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;
артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
РСЗВ - 1362 (+2) од.;
засоби ППО - 1127 од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
крилатих ракет - 3145 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
спеціальної техніки - 3798 од.
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