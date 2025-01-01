Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;

танків - 10 591 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;

артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;

РСЗВ - 1362 (+2) од.;

засоби ППО - 1127 од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;

крилатих ракет - 3145 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;

спеціальної техніки - 3798 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;танків - 10 591 (+11) од.;бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;РСЗВ - 1362 (+2) од.;засоби ППО - 1127 од.;літаків - 370 од.;гелікоптерів - 335 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;крилатих ракет - 3145 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;спеціальної техніки - 3798 од.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію