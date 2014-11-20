На Волині продали колишнє приміщення школи за півмільйона гривень
Сьогодні, 07:15
Будівлю колишньої школи у селі Низкиничі Нововолинської громади продали за півмільйона гривень.
Про це інформує ВолиньUA.
На черговому засіданні виконкому затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет Нововолинської громади поповниться на 553 тисячі грн.
Перемогу в влектронному аукціоні отримав Юр Андрій.
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Про це інформує ВолиньUA.
На черговому засіданні виконкому затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет Нововолинської громади поповниться на 553 тисячі грн.
Перемогу в влектронному аукціоні отримав Юр Андрій.
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