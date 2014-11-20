На Волині продали колишнє приміщення школи за півмільйона гривень

На Волині продали колишнє приміщення школи за півмільйона гривень
Будівлю колишньої школи у селі Низкиничі Нововолинської громади продали за півмільйона гривень.

Про це інформує ВолиньUA.

На черговому засіданні виконкому затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет Нововолинської громади поповниться на 553 тисячі грн.

Перемогу в влектронному аукціоні отримав Юр Андрій.

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Теги: школа, аукціон
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