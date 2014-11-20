На Волині продали колишнє приміщення школи за півмільйона гривень





Про це інформує



На черговому засіданні виконкому затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет Нововолинської громади поповниться на 553 тисячі грн.



Перемогу в влектронному аукціоні отримав Юр Андрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будівлю колишньої школи у селі Низкиничі Нововолинської громади продали за півмільйона гривень.Про це інформує ВолиньUA На черговому засіданні виконкому затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет Нововолинської громади поповниться на 553 тисячі грн.Перемогу в влектронному аукціоні отримав

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію