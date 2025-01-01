Путін заявив Віткоффу, що готовий до переговорів з Україною «без жодних попередніх умов», - кремль
Сьогодні, 04:07
Лідер росії володимир путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом 25 квітня підтвердив готовність російської сторони до переговорів з Україною без попередніх умов.
Про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков, цитує його пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.
«Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов», — заявив Пєсков
Прессекретар зазначив, що раніше «путін говорив про це вже неодноразово».
Віткофф провів перемовини з путіним
25 квітня спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф провів перемовини з главою рф володимиром путіним у Кремлі.
Помічник російського лідера Юрій Ушаков розповів, що йшлося про можливість поновлення прямих переговорів між росією та Україною.
Раніше міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявляв, що москва готова укласти угоду зі США щодо війни в Україні. Однак деякі моменти, за його словами, потребують доопрацювання.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з главою рф володимиром путіним уже наступного місяця, після свого візиту до Саудівської Аравії.
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Про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков, цитує його пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.
«Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов», — заявив Пєсков
Прессекретар зазначив, що раніше «путін говорив про це вже неодноразово».
Віткофф провів перемовини з путіним
25 квітня спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф провів перемовини з главою рф володимиром путіним у Кремлі.
Помічник російського лідера Юрій Ушаков розповів, що йшлося про можливість поновлення прямих переговорів між росією та Україною.
Раніше міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявляв, що москва готова укласти угоду зі США щодо війни в Україні. Однак деякі моменти, за його словами, потребують доопрацювання.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з главою рф володимиром путіним уже наступного місяця, після свого візиту до Саудівської Аравії.
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