Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі
Сьогодні, 06:02
Російський військовий вертоліт Балтійського флоту увечері 25 квітня порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі у Балтійському морі.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х, пише LB.ua.
Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.
«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.
Цьогоріч у лютому надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.
У 2024-му в повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області.
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Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х, пише LB.ua.
Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.
«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.
Цьогоріч у лютому надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.
У 2024-му в повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області.
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