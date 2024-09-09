Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі





Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х, пише



Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.



«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.



Цьогоріч у лютому надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.



У 2024-му в повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський військовий вертоліт Балтійського флоту увечері 25 квітня порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі у Балтійському морі.Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х, пише LB.ua Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.Цьогоріч у лютому надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.У 2024-му в повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію