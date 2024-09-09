Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі
Російський військовий вертоліт Балтійського флоту увечері 25 квітня порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі у Балтійському морі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х, пише LB.ua.

Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.

«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.

Цьогоріч у лютому надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.

У 2024-му в повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області.

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Теги: Польща, росія
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