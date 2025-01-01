За добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 8 танків, 42 артсистеми, 136 одиниць автотехніки

За добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 8 танків, 42 артсистеми, 136 одиниць автотехніки
Військовослужбовці Сил оборони України, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, завдають ворогу втрат.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
танків ‒ 10719 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
артилерійських систем – 27007 (+42) од,
РСЗВ – 1373 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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