За добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 8 танків, 42 артсистеми, 136 одиниць автотехніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,

танків ‒ 10719 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,

артилерійських систем – 27007 (+42) од,

РСЗВ – 1373 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, завдають ворогу втрат.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,танків ‒ 10719 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,артилерійських систем – 27007 (+42) од,РСЗВ – 1373 (+1) од,засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 335 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),крилаті ракети ‒ 3196 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)Дані уточнюються.

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