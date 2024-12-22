На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО

На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО
Минулої доби рятувальники ліквідували 7 пожеж, з них 5 — в екосистемах. Ще 2 пожежі трапилися після опівночі.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.


26 квітня рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж сухостою та чагарників на території дачного масиву "Гірник" у Нововолинській громаді.

У селі Цевеличі Локачинської громади ліквідували займання очерету та сухої рослинності.

У Луцькому районі горіла суха трава на території Боратинської та Берестечківської громад.

Займання на відкритих територіях ліквідовані. Їх виникнення спричинила необережність громадян з вогнем.
На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО
На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО
На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО

Крім того, у селі Чемерин Олицької громади вогнеборці місцевої пожежної охорони приборкали займання легкового автомобіля, що трапилося через коротке замикання електропроводки транспортного засобу.

У Луцьку на вулиці Сільській рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди.
На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО

Вже після опівночі, 27 квітня, у селі Софіївка Луцького району на автодорозі загорівся бензовоз — полум'я охопило шини. На момент інциденту ємність для пального була порожньою. Займання ліквідували рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова та працівники місцевої пожежної охорони с. Сенкевичівка. Причину з'ясовують фахівці.
На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО


О 05:30 рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Туровичі Луківської громади Ковельського району. Попередньо, пожежа трапилася через недоліки конструкції димаря.

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежа
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