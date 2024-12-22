На Волині посеред дороги загорівся бензовоз. ФОТО

Минулої доби рятувальники ліквідували 7 пожеж, з них 5 — в екосистемах. Ще 2 пожежі трапилися після опівночі.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.26 квітня рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж сухостою та чагарників на території дачного масиву "Гірник" у Нововолинській громаді.У селі Цевеличі Локачинської громади ліквідували займання очерету та сухої рослинності.У Луцькому районі горіла суха трава на території Боратинської та Берестечківської громад.Займання на відкритих територіях ліквідовані. Їх виникнення спричинила необережність громадян з вогнем.Крім того, у селі Чемерин Олицької громади вогнеборці місцевої пожежної охорони приборкали займання легкового автомобіля, що трапилося через коротке замикання електропроводки транспортного засобу.У Луцьку на вулиці Сільській рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди.Вже після опівночі, 27 квітня, у селі Софіївка Луцького району на автодорозі загорівся бензовоз — полум'я охопило шини. На момент інциденту ємність для пального була порожньою. Займання ліквідували рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова та працівники місцевої пожежної охорони с. Сенкевичівка. Причину з'ясовують фахівці.О 05:30 рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Туровичі Луківської громади Ковельського району. Попередньо, пожежа трапилася через недоліки конструкції димаря.