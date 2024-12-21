«Укрзалізниця» запускає потяг, який з'єднуватиме Луцьк, Львів та Івано-Франківськ

«Укрзалізниця» запускає потяг, який з'єднуватиме Луцьк, Львів та Івано-Франківськ
Укрзалізниця запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії.

З 6 травня 2025 року почне курсувати регіональний поїзд №815/816 Коломия — Луцьк — Коломия, який поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом!

Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Графік руху:
У напрямку Луцька (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі):
- Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

Зупинки: Івано-Франківськ 07:37–07:40 → Ходорів 08:53–08:54 → Львів 10:10–10:26 → Підзамче 10:37–10:39 → Радехів 11:55–11:56 → Горохів 12:31–12:32.

У напрямку Коломиї (також по 4,5,6,7 дням тижня):

Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35

Зупинки: Горохів 17:07–17:08 → Радехів 17:42–17:43 → Підзамче 19:05–19:07 → Львів 19:18–19:41 → Ходорів 20:47–20:48 → Івано-Франківськ 21:50–21:53.

У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ — Львів — Івано-Франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.

На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.

Квитки з'являться в продажі з 27 квітня!

Придбати можна буде:
у мобільному застосунку Укрзалізниці
на офіційному сайті booking.uz.gov.ua
у касах вокзалів.

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Теги: Укрзалізниця, потяг
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