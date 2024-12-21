«Укрзалізниця» запускає потяг, який з'єднуватиме Луцьк, Львів та Івано-Франківськ

Укрзалізниця запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.Про це повідомили на офіційній сторінці компанії.З 6 травня 2025 року почне курсувати регіональний поїзд №815/816 Коломия — Луцьк — Коломия, який поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом!Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.У напрямку Луцька (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі):- Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.Івано-Франківськ 07:37–07:40 → Ходорів 08:53–08:54 → Львів 10:10–10:26 → Підзамче 10:37–10:39 → Радехів 11:55–11:56 → Горохів 12:31–12:32.Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35Горохів 17:07–17:08 → Радехів 17:42–17:43 → Підзамче 19:05–19:07 → Львів 19:18–19:41 → Ходорів 20:47–20:48 → Івано-Франківськ 21:50–21:53.У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ — Львів — Івано-Франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.Квитки з'являться в продажі з 27 квітня!Придбати можна буде:у мобільному застосунку Укрзалізниціна офіційному сайті booking.uz.gov.uaу касах вокзалів.