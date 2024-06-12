У Провідну неділю в Луцьку працюватиме додатковий електротранспорт
Сьогодні, 10:40
У Провідну неділю Луцька міська рада залучить додатковий транспорт для доїзду на кладовища.
Як повідомляють у Луцькій міській раді, 27 квітня у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» залучає до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 «Захисників України – с. Гаразджа (кладовище)».
Транспорт рухатиметься за наступним маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).
Також перевізнику ТОВ «Бест Ленад Груп» та ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь» та № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні».
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Усім перевізникам Луцької міської територіальної громади рекомендовано у Провідну неділю здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.
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Як повідомляють у Луцькій міській раді, 27 квітня у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» залучає до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 «Захисників України – с. Гаразджа (кладовище)».
Транспорт рухатиметься за наступним маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).
Також перевізнику ТОВ «Бест Ленад Груп» та ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь» та № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні».
Читати ще: Через реконструкцію обладнання частина будинків у Луцьку залишиться без гарячої води
Усім перевізникам Луцької міської територіальної громади рекомендовано у Провідну неділю здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.
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