На Волині для військових і сімей ветеранів організували безплатний відпочинок





Про це Юлія Михалюк.



Серед тих, хто приїхав на відпочинок — подружжя Карабанів. Дружина військовослужбовця Алла Карабан розповіла: виховують троє дітей. Голова родини Віктор два місяці тому повернувся з передової, а на захист України пішов на початку повномасштабної війни.



"Дуже довго чекали, здавалось, це ніколи не закінчиться, що він не повернеться. Він приїздив, знімав на відео показував що і як робити: як генератора включати, як воду підключати, як те відключати. Я це все робила сама... Навіть будучи там, він все одно нам допомагав. Зараз він по стану здоров’я перевівся і тут служить", — сказала волинянка.



Родина Карабанів малювала картину та спілкувалася з іншими сім’ями, розповідаючи свою історію. Військовослужбовець Віктор Карабан зазначив, що воював на "найгарячіших" напрямках.



"Кожного року їздили на полігони, навчали людей до 22 го року включно. З 22-го року коли оголосили війну ми зразу проснулися і пішли. Це був в нас 53 батальйон: Часів Яр, Бахмут, Богданівка, Куп’янськ, Лиман, Авдіївський напрямок, Торецьк... Самі важкі бої", — розповів захисник.



Донька подружжя, 7-річна Елла, на ретриті знайшла нових друзів, а також долучилася до арттерапевтичного заняття.



"Це квіточка, я роблю її з пластиліну, аце в мене така тваринка капібара, з хвостиком таким, вдягнута у квіточку. Мені тут подобається, я познайомилась з Евеліною", — розповіла учасниця заходу.



З дорослими та дітьми працювали декілька команд волонтерів і фахівців, говорить керівниця дитячої програми Вікторія Мартинюк.



"У нас вік від 2-3 до 15-16 років. Є програма, маємо зустрічі, спілкування, говоримо про цінності, говоримо окремо з хлопцями, окремо з дівчатами. Також в нас є спортивні заходи, різні майстеркласи. Працюємо з полімерною глиною, плести бісером, вчора проводили вікторини для дітей", — додала волинянка.



Кожній сім’ї виділили кімнату у будиночку та розповіли, де відбуваються активності, де є місяця відпочинку та організована кухня, розповів капелан Микола Корнійчук, який працює з ветеранами.



Ветеран Руслан Якоб розповів: приїхав на відпочинок за порадою волонтерів, аби відпочила і перезавантажилася вся сім'я. Чоловік розповів: у 2023 році отримав поранення, згодом виконали протезування. Зараз, з його слів, вдається пересуватися самостійно і майже без сторонньої допомоги.



"У 22-му році в березні пішов добровольцем, а сім’я виїхала. 1,5 року я прослужив в ТРО Запоріжжя. У нас з дружиною двоє дітей: дочка і син менший. Ми жили у Запоріжжі, а після того, як я отримав поранення, переїхали сюди, бо тут безпечніше", — сказав чоловік.



До організації відпочинку для захисників і ветеранів війни та їхніх родин долучилися громадська організація "Жест допомоги", відділ капеланського служіння Волинського обласного об'єднання церков ХВЄ і Українська церква християн віри Євангельської України (УЦХВЄ), зазначив капелан Микола Корнійчук.



"Щодо фінансування — це все іде на добровільних пожертвах: шукаємо гроші в меценатів в Україні, за межами України, просимо, щоб все це, що відбувається тут три дні було абсолютно безкоштовно для сімей ветеранів", — зазначив капелан.



Програма відпочинку розрахована на три дні, додав Микола Корнійчук. Наступний ретрит для родин військовослужбовців і ветеранів планують провести у травні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 40 ветеранів, військовослужбовців та їхні родини зібралися на чотириденний відпочинок у Ковельському районі. Для учасників влаштували зустрічі з психологами, арттерапевтичні заняття, спортивні змагання та прогулянки на природі.Про це Суспільному розповіла волонтерка заходуСеред тих, хто приїхав на відпочинок — подружжя Карабанів. Дружина військовослужбовцярозповіла: виховують троє дітей. Голова родини Віктор два місяці тому повернувся з передової, а на захист України пішов на початку повномасштабної війни."Дуже довго чекали, здавалось, це ніколи не закінчиться, що він не повернеться. Він приїздив, знімав на відео показував що і як робити: як генератора включати, як воду підключати, як те відключати. Я це все робила сама... Навіть будучи там, він все одно нам допомагав. Зараз він по стану здоров’я перевівся і тут служить", — сказала волинянка.Родина Карабанів малювала картину та спілкувалася з іншими сім’ями, розповідаючи свою історію. Військовослужбовець Віктор Карабан зазначив, що воював на "найгарячіших" напрямках."Кожного року їздили на полігони, навчали людей до 22 го року включно. З 22-го року коли оголосили війну ми зразу проснулися і пішли. Це був в нас 53 батальйон: Часів Яр, Бахмут, Богданівка, Куп’янськ, Лиман, Авдіївський напрямок, Торецьк... Самі важкі бої", — розповів захисник.Донька подружжя, 7-річна, на ретриті знайшла нових друзів, а також долучилася до арттерапевтичного заняття."Це квіточка, я роблю її з пластиліну, аце в мене така тваринка капібара, з хвостиком таким, вдягнута у квіточку. Мені тут подобається, я познайомилась з Евеліною", — розповіла учасниця заходу.З дорослими та дітьми працювали декілька команд волонтерів і фахівців, говорить керівниця дитячої програми Вікторія Мартинюк."У нас вік від 2-3 до 15-16 років. Є програма, маємо зустрічі, спілкування, говоримо про цінності, говоримо окремо з хлопцями, окремо з дівчатами. Також в нас є спортивні заходи, різні майстеркласи. Працюємо з полімерною глиною, плести бісером, вчора проводили вікторини для дітей", — додала волинянка.Кожній сім’ї виділили кімнату у будиночку та розповіли, де відбуваються активності, де є місяця відпочинку та організована кухня, розповів капелан Микола Корнійчук, який працює з ветеранами.Ветеранрозповів: приїхав на відпочинок за порадою волонтерів, аби відпочила і перезавантажилася вся сім'я. Чоловік розповів: у 2023 році отримав поранення, згодом виконали протезування. Зараз, з його слів, вдається пересуватися самостійно і майже без сторонньої допомоги."У 22-му році в березні пішов добровольцем, а сім’я виїхала. 1,5 року я прослужив в ТРО Запоріжжя. У нас з дружиною двоє дітей: дочка і син менший. Ми жили у Запоріжжі, а після того, як я отримав поранення, переїхали сюди, бо тут безпечніше", — сказав чоловік.До організації відпочинку для захисників і ветеранів війни та їхніх родин долучилися громадська організація "Жест допомоги", відділ капеланського служіння Волинського обласного об'єднання церков ХВЄ і Українська церква християн віри Євангельської України (УЦХВЄ), зазначив капелан Микола Корнійчук."Щодо фінансування — це все іде на добровільних пожертвах: шукаємо гроші в меценатів в Україні, за межами України, просимо, щоб все це, що відбувається тут три дні було абсолютно безкоштовно для сімей ветеранів", — зазначив капелан.Програма відпочинку розрахована на три дні, додав. Наступний ретрит для родин військовослужбовців і ветеранів планують провести у травні.

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