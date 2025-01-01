На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО

Волинські дорожники в рамках післязимового відновлення доріг активно ліквідовують деформації покриття.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Після завершення зимового періоду дорожнє покриття зазнає суттєвих навантажень і ушкоджень – наслідок зношеності покриття, перепадів температур і надмірного навантаження. Руйнуються ті ділянки, де ремонти не проводились роками. Вибоїни, тріщини та інші деформації не лише погіршують комфорт пересування, а й створюють пряму загрозу безпеці учасників дорожнього руху.Із настанням сприятливих погодних умов за завданням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області дорожні підприємства, які забезпечують експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення, розпочали активні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття.Упродовж тижня дорожньо-ремонті бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:▪️ М-07 Київ – Ковель – Ягодин;▪️ М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;▪️ Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;▪️ Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква;▪️ Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ –Колодяжне – Локачі – /Н-17/.Вибоїни на дорогах ліквідовують з використанням гарячого асфальтобетону, а також пневмоструменевим методом, який дозволяє оперативно усунути незначні деформації.Також проводиться герметизація тріщин дорожнього покриття. Це один із ключових превентивних заходів для продовження терміну експлуатації дороги та збереження її конструктивної цілісності.Усі роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття проводяться в рамках робіт з експлуатаційного утримання доріг і спрямовані забезпечити безпечний рух транспорту, зберегти цілісність дорожнього покриття та попередити подальше його руйнування.До уваги водіїв! На ділянках «ямкового» ремонту проведено підготовчі роботи – нарізання карт (фрезерування старого покриття), які невдовзі заасфальтують. Просимо бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.