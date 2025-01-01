На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО

На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
Волинські дорожники в рамках післязимового відновлення доріг активно ліквідовують деформації покриття.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Після завершення зимового періоду дорожнє покриття зазнає суттєвих навантажень і ушкоджень – наслідок зношеності покриття, перепадів температур і надмірного навантаження. Руйнуються ті ділянки, де ремонти не проводились роками. Вибоїни, тріщини та інші деформації не лише погіршують комфорт пересування, а й створюють пряму загрозу безпеці учасників дорожнього руху.

Із настанням сприятливих погодних умов за завданням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області дорожні підприємства, які забезпечують експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення, розпочали активні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття.
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО

Упродовж тижня дорожньо-ремонті бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:
▪️ М-07 Київ – Ковель – Ягодин;
▪️ М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
▪️ Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;
▪️ Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква;
▪️ Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ –Колодяжне – Локачі – /Н-17/.

Вибоїни на дорогах ліквідовують з використанням гарячого асфальтобетону, а також пневмоструменевим методом, який дозволяє оперативно усунути незначні деформації.
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО


Також проводиться герметизація тріщин дорожнього покриття. Це один із ключових превентивних заходів для продовження терміну експлуатації дороги та збереження її конструктивної цілісності.
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО


Усі роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття проводяться в рамках робіт з експлуатаційного утримання доріг і спрямовані забезпечити безпечний рух транспорту, зберегти цілісність дорожнього покриття та попередити подальше його руйнування.

До уваги водіїв! На ділянках «ямкового» ремонту проведено підготовчі роботи – нарізання карт (фрезерування старого покриття), які невдовзі заасфальтують. Просимо бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО

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Теги: Волинь, Служба відновлення та розвитку інфраструктури
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