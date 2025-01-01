Волинянин врятував із пастки диких кабанів, а вони оселилися на його подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
На Волині сімейство диких кабанів оселилося на обійсті чоловіка, який врятував їх із пастки.
Про це повідомив журналіст Костянтин Грубич.
Під час поїздки на Волинь відомий журналіст дізнався та розповів підписникам цікаву історію.
"Таку двіжуху побачив у приватному господарстві на Волині: господар врятував диких кабанів з пастки у лісі і дав їм змогу розплодитися на своїй ділянці. Тепер годує і незабаром випустить на волю. Хоч би до Польщі не втекли, бо кордон за городом вже", - йдеться у дописі ведучого.
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Про це повідомив журналіст Костянтин Грубич.
Під час поїздки на Волинь відомий журналіст дізнався та розповів підписникам цікаву історію.
"Таку двіжуху побачив у приватному господарстві на Волині: господар врятував диких кабанів з пастки у лісі і дав їм змогу розплодитися на своїй ділянці. Тепер годує і незабаром випустить на волю. Хоч би до Польщі не втекли, бо кордон за городом вже", - йдеться у дописі ведучого.
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