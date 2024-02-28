На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
Сьогодні, 16:47
У місті Перечин Закарпатської області лелека приніс до свого гнізда прапор України.
Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook, опубліковавши відповідні фото, - повідомляє "Кореспондент".
"У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут - мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", - написав чоловік.
Нагадаємо, у січні військові за допомогою дрона встановили прапор України в тилу російських загарбників на Донецькому напрямку.
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Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook, опубліковавши відповідні фото, - повідомляє "Кореспондент".
"У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут - мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", - написав чоловік.
Нагадаємо, у січні військові за допомогою дрона встановили прапор України в тилу російських загарбників на Донецькому напрямку.
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