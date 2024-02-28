На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України

На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
У місті Перечин Закарпатської області лелека приніс до свого гнізда прапор України.

Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook, опубліковавши відповідні фото, - повідомляє "Кореспондент".

"У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут - мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", - написав чоловік.

Нагадаємо, у січні військові за допомогою дрона встановили прапор України в тилу російських загарбників на Донецькому напрямку.

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Теги: Україна, Закарпаття, лелека
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