На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України





Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook, опубліковавши відповідні фото, - повідомляє



"У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут - мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", - написав чоловік.



Нагадаємо, у січні військові за допомогою дрона встановили прапор України в тилу російських загарбників на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Перечин Закарпатської області лелека приніс до свого гнізда прапор України.Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook, опубліковавши відповідні фото, - повідомляє "Кореспондент" "У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут - мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", - написав чоловік.Нагадаємо, у січні військові за допомогою дрона встановили прапор України в тилу російських загарбників на Донецькому напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію