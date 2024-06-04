Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати

Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати
Український ринок праці наразі демонструє активне зростання в низці галузей, зокрема в ІТ, логістиці, продажах, агросекторі та управлінні. Якщо ще кілька років тому найвищі зарплати асоціювалися переважно з ІТ, то зараз фокус зміщується у бік аналітики, управління, продажів і виробництва.

Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував 24 Канал.

Найпопулярніші вакансії у бізнесі
Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.

Бізнес-аналітики
У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.

Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.
Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.
Експерти з продажів

Компанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.

Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).
Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.
Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.
Діджитал-спеціалісти
Цифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.

Особливо затребувані:

Таргетологи з глибокою аналітикою
Спеціалісти з email-маркетингу
SEO/SEM-фахівці
Зарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.

Project / Product менеджери
Компанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.

Середня зарплата: 45 000–100 000 гривень
Найвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.

Фінансові аналітики й бухгалтери
У часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.

Зарплати: 30 000–70 000 гривень
Найвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.
Інженери, технічні фахівці та логісти
Відновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.

Середня зарплата: 30 000–60 000 гривень
Найвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.
Хто заробляє найбільше
Якщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:

Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривень
Product-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривень
Фінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривень
Директор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривень
Supply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривень

Варто зауважити, що ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бізнес, робота, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО
Сьогодні, 18:56
Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати
Сьогодні, 18:13
На «Ягодині» зловили столичного програміста із фальшивими документами
Сьогодні, 17:29
На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
Сьогодні, 16:47
На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
На полуничні поля Волині не вистачає робочих рук На полуничні поля Волині не вистачає робочих рук
04 червня, 2024, 08:20
Які кошти цьогоріч можна заробити на полуниці в Хорохорині на Волині Які кошти цьогоріч можна заробити на полуниці в Хорохорині на Волині
22 травня, 2024, 23:17
Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК
04 жовтня, 2023, 17:18
Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК
21 вересня, 2021, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО
Сьогодні, 18:56
 0
Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати
Сьогодні, 18:13
 0
На «Ягодині» зловили столичного програміста із фальшивими документами
Сьогодні, 17:29
 0
На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
Сьогодні, 16:47
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8