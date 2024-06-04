Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати
Сьогодні, 18:13
Український ринок праці наразі демонструє активне зростання в низці галузей, зокрема в ІТ, логістиці, продажах, агросекторі та управлінні. Якщо ще кілька років тому найвищі зарплати асоціювалися переважно з ІТ, то зараз фокус зміщується у бік аналітики, управління, продажів і виробництва.
Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував 24 Канал.
Найпопулярніші вакансії у бізнесі
Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.
Бізнес-аналітики
У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.
Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.
Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.
Експерти з продажів
Компанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.
Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).
Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.
Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.
Діджитал-спеціалісти
Цифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.
Особливо затребувані:
Таргетологи з глибокою аналітикою
Спеціалісти з email-маркетингу
SEO/SEM-фахівці
Зарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.
Project / Product менеджери
Компанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.
Середня зарплата: 45 000–100 000 гривень
Найвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.
Фінансові аналітики й бухгалтери
У часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.
Зарплати: 30 000–70 000 гривень
Найвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.
Інженери, технічні фахівці та логісти
Відновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.
Середня зарплата: 30 000–60 000 гривень
Найвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.
Хто заробляє найбільше
Якщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:
Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривень
Product-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривень
Фінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривень
Директор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривень
Supply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривень
Варто зауважити, що ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.
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Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував 24 Канал.
Найпопулярніші вакансії у бізнесі
Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.
Бізнес-аналітики
У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.
Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.
Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.
Експерти з продажів
Компанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.
Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).
Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.
Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.
Діджитал-спеціалісти
Цифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.
Особливо затребувані:
Таргетологи з глибокою аналітикою
Спеціалісти з email-маркетингу
SEO/SEM-фахівці
Зарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.
Project / Product менеджери
Компанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.
Середня зарплата: 45 000–100 000 гривень
Найвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.
Фінансові аналітики й бухгалтери
У часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.
Зарплати: 30 000–70 000 гривень
Найвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.
Інженери, технічні фахівці та логісти
Відновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.
Середня зарплата: 30 000–60 000 гривень
Найвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.
Хто заробляє найбільше
Якщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:
Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривень
Product-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривень
Фінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривень
Директор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривень
Supply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривень
Варто зауважити, що ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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