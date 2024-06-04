Найпопулярніші вакансії в бізнесі та де сьогодні пропонують найвищі зарплати





Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував



Найпопулярніші вакансії у бізнесі

Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.



Бізнес-аналітики

У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.



Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.

Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.

Експерти з продажів



Компанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.



Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).

Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.

Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.

Діджитал-спеціалісти

Цифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.



Особливо затребувані:



Таргетологи з глибокою аналітикою

Спеціалісти з email-маркетингу

SEO/SEM-фахівці

Зарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.



Project / Product менеджери

Компанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.



Середня зарплата: 45 000–100 000 гривень

Найвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.



Фінансові аналітики й бухгалтери

У часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.



Зарплати: 30 000–70 000 гривень

Найвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.

Інженери, технічні фахівці та логісти

Відновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.



Середня зарплата: 30 000–60 000 гривень

Найвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.

Хто заробляє найбільше

Якщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:



Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривень

Product-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривень

Фінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривень

Директор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривень

Supply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривень



Варто зауважити, що ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український ринок праці наразі демонструє активне зростання в низці галузей, зокрема в ІТ, логістиці, продажах, агросекторі та управлінні. Якщо ще кілька років тому найвищі зарплати асоціювалися переважно з ІТ, то зараз фокус зміщується у бік аналітики, управління, продажів і виробництва.Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував 24 Канал. Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.Експерти з продажівКомпанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.Діджитал-спеціалістиЦифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.Особливо затребувані:Таргетологи з глибокою аналітикоюСпеціалісти з email-маркетингуSEO/SEM-фахівціЗарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.Project / Product менеджериКомпанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.Середня зарплата: 45 000–100 000 гривеньНайвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.Фінансові аналітики й бухгалтериУ часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.Зарплати: 30 000–70 000 гривеньНайвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.Інженери, технічні фахівці та логістиВідновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.Середня зарплата: 30 000–60 000 гривеньНайвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.Хто заробляє найбільшеЯкщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривеньProduct-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривеньФінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривеньДиректор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривеньSupply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривеньВарто зауважити, що ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію