Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО





Про це пише Андрюса Кубілюса.



"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території", - пояснив він.



За його словами, Росія боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії.



"Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", - констатував Андрюс Кубілюс.



Вступ України до НАТО

Росія постійно спікулює на темі вступу України до НАТО. Перед вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.



Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити до НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.



До цього США опублікували "мирний план" щодо України, який містить кілька пунктів, серед яких відмова України від вступу в НАТО, визнання Криму російським і заморожування бойових дій.



В Україні розкритикували таку пропозицію. Через це було скасовано зустріч у Лондоні між Україною, США та країнами Європи на рівні глав МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вимагає від України відмовитись від вступу до НАТО, бо насправді боїться цього. Це ускладнює РФ планування наступної агресії.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) першого європейського комісара з питань оборони та космосу"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території", - пояснив він.За його словами, Росія боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії."Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", - констатував Андрюс Кубілюс.Вступ України до НАТОРосія постійно спікулює на темі вступу України до НАТО. Перед вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити до НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.До цього США опублікували "мирний план" щодо України, який містить кілька пунктів, серед яких відмова України від вступу в НАТО, визнання Криму російським і заморожування бойових дій.В Україні розкритикували таку пропозицію. Через це було скасовано зустріч у Лондоні між Україною, США та країнами Європи на рівні глав МЗС.

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