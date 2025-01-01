Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 28 квітня

Небо, ясне у Луцьку вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.В обласному центрі Волині прогнозують похмуру погоду. Без опадів.Вітер південний, південно-західний, південно-східний 5-10 м/с.Температура по області вночі 1-8°, вдень 12-14°, ввечері 14-16 градусів за Цельсієм.Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.