Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 28 квітня

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 28 квітня
Небо, ясне у Луцьку вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

В обласному центрі Волині прогнозують похмуру погоду. Без опадів.

Вітер південний, південно-західний, південно-східний 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-8°, вдень 12-14°, ввечері 14-16 градусів за Цельсієм.

Народний прогноз погоди: Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.

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Теги: Волинь, Луцьк, Україна
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