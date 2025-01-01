Кількість звернень збільшилася: як у Луцьку безплатно потрапити на прийом до психіатра





Про це Юлія Даців. З її слів, точної статистики у медзакладі не ведуть, але бачить збільшення кількості пацієнтів під час щоденних прийомів.



Як потрапити на прийом до психіатра у Луцьку



Первинну психологічну допомогу можна отримати у сімейного лікаря. Аби потрапити до психотерапевта — не потрібне електронне направлення, достатньо записатися на прийом у реєстратурі Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги на проспекті Відродження, 13.



"Із 24 лютого 2022 року за даними МОЗ звернення до психіатрів, лікарів та психологів значно зросла. Це приблизно 680 000 населення. До лікарів первинної медичної допомоги звернулися близько 130 тисяч населення", — сказала Юлія Даців.



Зі слів психіатрині, найчастіше на прийомі пацієнти скаржаться на порушення сну, підвищену тривогу, дратівливість чи апатію.



"Це пов'язано з війною"



Лучанка, яка рік лікується у лікаря-психіатра, попросила не називати своє ім'я, але розповіла, що пропрацьовує проблеми із ментальним здоров’ям. Жінка додала, що спочатку намагалася впоратися з тривожністю самотужки.



"Я почала регулярно ходити в аптеку і купувала різні препарати, хто що радив, але не допомогло, — ділиться лучанка. — Мені ставало гірше, я тривожилася по кожній несерйозній ситуації. Це зв’язано з війною. Коли на початку почала читати оте все, як вони наступали на Київ. У нашому домі жили люди з Київщини. Вони розповідали, що там творилося. І це вплинуло".



Після медикаментозного лікування і терапії, каже жінка, навчилася долати тривогу і зараз відмовилася від прийому препаратів.



Методи лікування і поради психіатрині

Займатися самолікуванням, затягувати зі зверненням до спеціалістів не варто – каже психіатриня Юлія Даців. У програмі "Доступні ліки" є антидепресанти, які можна отримати безплатно за рецептом психіатра, але вони потрібні не в усіх випадках.



"Перший візит — це розмова. Зазвичай такого одного візиту мало, тому що на першому візиті ми обговорюємо, ми слухаємо. Потім ми визначаємо такі психотерапевтичні практики, психотерапія для пацієнта, якщо вже її недостатньо, тоді медикаментозне лікування", — додала Юлія Даців.

Звертатися по допомогу до лікарів потрібно, коли пацієнт відмічає коливання настрою: в одну хвилину хочеться плакати, в іншу — сміятися. Особливу увагу варто звернути, якщо такий стан утримується тривалий термін, говорить психіатриня.



Для підтримки нормального психічного стану Юлія Даців радить багато гуляти, мати повноцінний сон, харчування, не закриватися і не ізолюватися від інших людей.



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