П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд
Сьогодні, 22:12
Трьох уродженців села Пустомити притягнули до відповідальності за вчинення хуліганства.
Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду,передають "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 2 лютого 2025 року. У громадському місці п’яні Володимир П., Раджик К. і Михайло П. безпідставно чіплялися до чоловіка. Компанія повалила його на асфальт і побила. Потерпілий отримав синці та садна, струс головного мозку та перелом носа.
Дій трійці кваліфікували за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Чоловіки уклали угоду про примирення з потерпілим.
Останній вказав, що йому повністю відшкодували збитки, претензій до обвинувачених не мав. Суд призначив трьом волинянам по року позбавлення волі, але вирок замінив роком іспитового строку.
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Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду,передають "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 2 лютого 2025 року. У громадському місці п’яні Володимир П., Раджик К. і Михайло П. безпідставно чіплялися до чоловіка. Компанія повалила його на асфальт і побила. Потерпілий отримав синці та садна, струс головного мозку та перелом носа.
Дій трійці кваліфікували за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Чоловіки уклали угоду про примирення з потерпілим.
Останній вказав, що йому повністю відшкодували збитки, претензій до обвинувачених не мав. Суд призначив трьом волинянам по року позбавлення волі, але вирок замінив роком іспитового строку.
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