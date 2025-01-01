П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд

П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд
Трьох уродженців села Пустомити притягнули до відповідальності за вчинення хуліганства.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду,передають "Волинські новини".

Інцидент стався увечері 2 лютого 2025 року. У громадському місці п’яні Володимир П., Раджик К. і Михайло П. безпідставно чіплялися до чоловіка. Компанія повалила його на асфальт і побила. Потерпілий отримав синці та садна, струс головного мозку та перелом носа.

Дій трійці кваліфікували за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Чоловіки уклали угоду про примирення з потерпілим.

Останній вказав, що йому повністю відшкодували збитки, претензій до обвинувачених не мав. Суд призначив трьом волинянам по року позбавлення волі, але вирок замінив роком іспитового строку.

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