П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду,передають



Інцидент стався увечері 2 лютого 2025 року. У громадському місці п’яні Володимир П., Раджик К. і Михайло П. безпідставно чіплялися до чоловіка. Компанія повалила його на асфальт і побила. Потерпілий отримав синці та садна, струс головного мозку та перелом носа.



Дій трійці кваліфікували за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Чоловіки уклали угоду про примирення з потерпілим.



Останній вказав, що йому повністю відшкодували збитки, претензій до обвинувачених не мав. Суд призначив трьом волинянам по року позбавлення волі, але вирок замінив роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох уродженців села Пустомити притягнули до відповідальності за вчинення хуліганства.Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду,передають "Волинські новини" Інцидент стався увечері 2 лютого 2025 року. У громадському місці п’янібезпідставно чіплялися до чоловіка. Компанія повалила його на асфальт і побила. Потерпілий отримав синці та садна, струс головного мозку та перелом носа.Дій трійці кваліфікували за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Чоловіки уклали угоду про примирення з потерпілим.Останній вказав, що йому повністю відшкодували збитки, претензій до обвинувачених не мав. Суд призначив трьом волинянам по року позбавлення волі, але вирок замінив роком іспитового строку.

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