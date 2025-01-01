28 квітня на Волині: гортаючи календар

28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці.

День народження 28 квітня святкують журналістка Юлія Малєєва (на фото) та журналістка Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:

- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».

- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».

За новоюліанським календарем 28 квітня церква вшановує апостолів Ясона і Сосипатра; мучениці Керкіри, діви, святителя Кирила Туровського; мученика Саторнія та інших загиблих із ним на острові Керкіри. Починається другий тиждень після Великодня, в цей час у різних регіонах тривають поминальні дні - Проводи, або Гробки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують перші кавуни у Луцьку
27 квітня, 23:19
П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд
27 квітня, 22:12
У селах на Волині господарюють самі жінки, майже усі чоловіки воюють
27 квітня, 21:15
Кількість звернень збільшилася: як у Луцьку безплатно потрапити на прийом до психіатра
27 квітня, 20:51
Схожі новини
26 квітня на Волині: гортаючи календар 26 квітня на Волині: гортаючи календар
26 квітня, 00:00
24 квітня на Волині: гортаючи календар 24 квітня на Волині: гортаючи календар
24 квітня, 00:00
22 квітня на Волині: гортаючи календар 22 квітня на Волині: гортаючи календар
22 квітня, 00:00
21 квітня на Волині: гортаючи календар 21 квітня на Волині: гортаючи календар
21 квітня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Скільки коштують перші кавуни у Луцьку
27 квітня, 23:19
 0
П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд
27 квітня, 22:12
 0
У селах на Волині господарюють самі жінки, майже усі чоловіки воюють
27 квітня, 21:15
 0
Кількість звернень збільшилася: як у Луцьку безплатно потрапити на прийом до психіатра
27 квітня, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8