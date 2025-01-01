Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 квітня. Долар додав 7 коп., євро здешевшав на 3 коп., злотий зріс на 1 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США — 41,75 (+7 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,38 (-3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,10 (+1коп.)


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Теги: Курс валют, Луцьк
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