Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 41,75 (+7 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,38 (-3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,10 (+1коп.)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 квітня. Долар додав 7 коп., євро здешевшав на 3 коп., злотий зріс на 1 коп.Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 41,75 (+7 коп.)Курс євро1 євро — 47,38 (-3 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,10 (+1коп.)

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