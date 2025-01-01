Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 28 квітня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують перші кавуни у Луцьку
27 квітня, 23:19
П'яна компанія на Волині сильно побила чоловіка: як їх покарав суд
27 квітня, 22:12
У селах на Волині господарюють самі жінки, майже усі чоловіки воюють
27 квітня, 21:15