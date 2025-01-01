Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз
У понеділок, 28 квітня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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