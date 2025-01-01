Скільки коштують перші кавуни у Луцьку





Журналісти телеканалу



Перші кавуни на ринку – привезені з Латинської Америки. За словами продавців, це новий для місцевого ринку сорт.



Ціна на кавуни наразі складає 150 гривень за кілограм. Один середній кавун важить близько п’яти кілограмів, тому за один плід доведеться заплатити близько 750 гривень.



Продавці зазначають, що така ціна для початку сезону є нормальною. Утім, масовий продаж ще попереду. Найближчим часом на ринок мають завезти кавуни з Греції, а згодом – і з південних регіонів України, зокрема з Одещини. Очікують, що більший вибір і зниження цін буде ближче до середини літа.



Покупці ж ставляться до перших кавунів обережно. Лучанин Іван, який виріс у Херсоні, розповідає, що справжній сезон кавунів розпочинається наприкінці серпня.



«Я знаю, коли кавуни виростають і коли вони справді дозрівають. Зараз вони ще недоспілі. Тому я стараюся не купувати ранні кавуни взагалі», – каже чоловік.



Він також зазначає, що чекає на українські кавуни, адже довіряє їм більше, ніж імпортним.



Окрім кавунів, на ринку вже пропонують першу лохину. Продавці прогнозують, що найближчим часом сезон ягід і фруктів лише набиратиме обертів, а з ним – і розширюватиметься асортимент та змінюватимуться ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку вже з’явилися перші кавуни та лохина. Хоча пропозиція ще не велика, перші покупці вже мають змогу придбати ранні ягоди та фрукти.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися, скільки коштують сезонні новинки та порівняли їх із цінами на інші продукти – м’ясо, борошно та крупи.Перші кавуни на ринку – привезені з Латинської Америки. За словами продавців, це новий для місцевого ринку сорт.Ціна на кавуни наразі складає 150 гривень за кілограм. Один середній кавун важить близько п’яти кілограмів, тому за один плід доведеться заплатити близько 750 гривень.Продавці зазначають, що така ціна для початку сезону є нормальною. Утім, масовий продаж ще попереду. Найближчим часом на ринок мають завезти кавуни з Греції, а згодом – і з південних регіонів України, зокрема з Одещини. Очікують, що більший вибір і зниження цін буде ближче до середини літа.Покупці ж ставляться до перших кавунів обережно. Лучанин Іван, який виріс у Херсоні, розповідає, що справжній сезон кавунів розпочинається наприкінці серпня.«Я знаю, коли кавуни виростають і коли вони справді дозрівають. Зараз вони ще недоспілі. Тому я стараюся не купувати ранні кавуни взагалі», – каже чоловік.Він також зазначає, що чекає на українські кавуни, адже довіряє їм більше, ніж імпортним.Окрім кавунів, на ринку вже пропонують першу лохину. Продавці прогнозують, що найближчим часом сезон ягід і фруктів лише набиратиме обертів, а з ним – і розширюватиметься асортимент та змінюватимуться ціни.

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