Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам
Сьогодні, 19:34
В обласному центрі Волині здійснять акарацидну обробку територій від кліщів.
Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
1 та 2 травня 2025 року з 5:00 до 8:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, на пляжі біля р. Стир, в Парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.
Комунальники просять обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
1 та 2 травня 2025 року з 5:00 до 8:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, на пляжі біля р. Стир, в Парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.
Комунальники просять обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам
Сьогодні, 19:34