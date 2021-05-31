Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам

Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам
В обласному центрі Волині здійснять акарацидну обробку територій від кліщів.

Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

1 та 2 травня 2025 року з 5:00 до 8:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, на пляжі біля р. Стир, в Парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».

У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.

Комунальники просять обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт.

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Теги: Луцьк, парки, пляжі, обробка, кліщі
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