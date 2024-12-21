На «Ягодині» зловили столичного програміста із фальшивими документами

Програміста міжнародної компанії Megogo затримали на кордоні з Польщею із підробленими документами. Він отримав рік обмеження волі.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.Під час прикордонного контролю 5 березня 2024 року в пункті пропуску залізничного сполучення «Ягодин» зловили киянина Вячеслава П. Той мав при собі підроблені документи для виїзду за кордон. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов`язаного і довідку військово-лікарської комісії. Однак, за даними Голосіївського ТЦК та СП, чоловік не перебував на обліку.Дії обвинуваченого кваліфікували як підроблення офіційних документів і використання таких.На судовому засіданні він повністю визнав вину. Як зазначав, підроблені документи виготовив самостійно. Чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, працює програмістом у ТОВ «МЕГОГО».Суд призначив Вячеславу П. один рік обмеження волі. Також він заплатить понад 7,5 тисячі гривень за проведення експертиз.