На «Ягодині» зловили столичного програміста із фальшивими документами
Сьогодні, 17:29
Програміста міжнародної компанії Megogo затримали на кордоні з Польщею із підробленими документами. Він отримав рік обмеження волі.
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.
Під час прикордонного контролю 5 березня 2024 року в пункті пропуску залізничного сполучення «Ягодин» зловили киянина Вячеслава П. Той мав при собі підроблені документи для виїзду за кордон. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов`язаного і довідку військово-лікарської комісії. Однак, за даними Голосіївського ТЦК та СП, чоловік не перебував на обліку.
Дії обвинуваченого кваліфікували як підроблення офіційних документів і використання таких.
На судовому засіданні він повністю визнав вину. Як зазначав, підроблені документи виготовив самостійно. Чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, працює програмістом у ТОВ «МЕГОГО».
Суд призначив Вячеславу П. один рік обмеження волі. Також він заплатить понад 7,5 тисячі гривень за проведення експертиз.
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Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.
Під час прикордонного контролю 5 березня 2024 року в пункті пропуску залізничного сполучення «Ягодин» зловили киянина Вячеслава П. Той мав при собі підроблені документи для виїзду за кордон. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов`язаного і довідку військово-лікарської комісії. Однак, за даними Голосіївського ТЦК та СП, чоловік не перебував на обліку.
Дії обвинуваченого кваліфікували як підроблення офіційних документів і використання таких.
На судовому засіданні він повністю визнав вину. Як зазначав, підроблені документи виготовив самостійно. Чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, працює програмістом у ТОВ «МЕГОГО».
Суд призначив Вячеславу П. один рік обмеження волі. Також він заплатить понад 7,5 тисячі гривень за проведення експертиз.
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